Cuatro rinocerontes blancos llegaron al Zoológico Guadalajara, desde Francia

Aquí uno de los primeros momentos de uno de los ejemplares que llegaron desde Francia a Guadalajara. Son tres hembras y un macho.

La llegada de cuatro rinocerontes blancos al Zoológico de Guadalajara se convirtió en todo en un acontecimiento, ya que al paso de los animales por calles de la ciudad, muchas personas saludaron su trayecto.

Se trata de tres hembras Salma, Moana y Lewa y el macho Wami, pertenecientes a una especie que está amenazada en su hábitat natural en África.

Loa rinocerontes volaron desde el aeropuerto “Charles de Gaulle” en París al aeropuerto “Miguel Hidalgo” en Guadalajara, a donde arribaron la madrugada de este miércoles y desde ahí fueron trasladados en camiones de plataforma hasta su nuevo hogar al norte de la ciudad, al borde de la barranca del río Santiago.

El Zoológico Guadalajara informó que los cuatro nuevos huéspedes, llegaron a sus instalaciones de manera exitosa y sin contratiempos.

Los animales se encuentran en buen estado general de salud y, como es natural tras un viaje largo, presentan algo de cansancio. Conforme a los protocolos de bienestar animal, en los próximos días el equipo de cuidadores y los médicos veterinarios del zoológico los evaluarán de manera minuciosa y darán seguimiento puntual a su alimentación y a su proceso de adaptación.

“Los rinocerontes llegaron en buen estado de salud. Tras la revisión inicial, los animales se muestran tranquilos y respondiendo bien a su nuevo entorno”, afirmó David Espinosa Avilés, director de Medicina y Bienestar Animal del Zoológico Guadalajara.

“Este arribo es resultado de un trabajo cuidadoso y coordinado, y refuerza nuestro compromiso con la conservación de la especie. Nuestra prioridad es que se adapten con calma a su nuevo hogar”, señaló Luis Soto Rendón, director general del Zoológico Guadalajara.

El rinoceronte blanco enfrenta amenazas como la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Su llegada fortalece el programa de conservación del zoológico y la labor de educación ambiental dirigida a los visitantes.

El Zoológico Guadalajara expresó su agradecimiento a todas las autoridades que hicieron posible el traslado y agradeció también a los tapatíos que saludaron el traslado de convoy con los rinocerontes blancos.

En cuanto concluya el periodo de adaptación, el zoológico invitará al público a conocer a los nuevos integrantes del parque, en el área conocida como Safari Masai Mara.

El zoológico tapatío cumplió 38 años de existencia y está considerado como uno de los más importantes en el país al ser hábitat de 3 mil 885 animales de 392 especies.