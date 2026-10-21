Recibe MC con agrado, la decisión de la presidenta Sheinbaum de invertir para atender la crisis de agua en la ciudad

El senador jalisciense Clemente Castañeda dijo que le diálogo debe ser la llave para resolver problemas.

Es una “decisión positiva” el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la intervención del gobierno federal para apoyar al gobierno de Jalisco, con las obras que se necesitan para resolver el problema de calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.

El coordinador de la bancada de MC en el Senado de la República, Clemente Castañeda, afirmó que era necesario que el gobierno federal asumiera la parte que le corresponde en el tema de la crisis de agua que se vive en la capital jalisciense.

“Que bueno que el gobierno federal decidió entrarle finalmente a este tema. Necesitamos que el gobierno federal asuma parte de la responsabilidad y ayude a resolver el problema del agua. Lo está haciendo el gobierno del estado, lo están haciendo los municipios metropolitanos, pero desde luego que la magnitud del problema requiere de la ayuda del gobierno federal. Ojalá que no quede en una declaración de la presidenta y que esto se pueda atender de manera inmediata”, afirmó Castañeda.

La federación anunció que aportará entre 12 mil y 13 mil millones de pesos para las obras complementarias de la presa El Zapotillo y para la construcción del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.

Clemente Castañeda dijo que esto le dará un respiro al gobernador Pablo Lemus, a quien le recomendó que se enfoque en resolver el problema de la calidad del agua en la ciudad, al igual que deben hacerlo los alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

“Que no deje de trabajar, que se concentre en lo que está haciendo en este momento que es atender el problema del agua. Que los jaliscienses lo respalden, pero al mismo tiempo le demandan con toda legitimidad que no deje de trabajar y esto se hace extensivo a los alcaldes metropolitanos y hoy al gobierno federal que ha dicho que puede aportar en la solución, cosa que nosotros vemos con mucho agrado”, dijo.

El senador jalisciense criticó la acción del legislador federal del PRI por Chiapas, Carlos Gutiérrez Mancilla, quien encaró al líder nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, y a cuya oficina lanzó agua sucia este martes.

“Nosotros reprobamos cualquier acto de violencia, lo condenamos enérgicamente. No es a partir de la violencia y la provocación como vamos a resolver y atender los múltiples problemas que tiene el país. Son actitudes que no compartimos y vamos a insistir nosotros en la búsqueda de soluciones”, precisó.

“Cuando uno tiene diferencias políticas lo que debe hacer es dialogar, establecer donde están esas diferencias, construir soluciones, pero cuando nos queda grande la política, me parece que nos alejamos mucho de lo que la gente está pensando, de lo que la gente está demandando”, apuntó el senador, ante el desplante del legislador priista.