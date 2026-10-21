Instalan módulo móvil del SAT en Tlajomulco para realizar trámites sin cita

Habitantes de Tlajomulco pueden realizar trámites fiscales sin trasladarse a otros municipios, mediante un módulo móvil del Servicio de Administración Tributaria (SAT) instalado este 21 y 22 de octubre en el Centro Administrativo municipal.

La jornada fue gestionada por la Coordinación de Trámites y Servicios del Gobierno de Tlajomulco, encabezada por Eva Jetzabel Ramírez Hernández, ante la falta de oficinas del SAT en el municipio.

Entre los servicios disponibles se encuentran la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas físicas, la obtención de la e.firma por primera vez, su renovación y la impresión de la constancia de situación fiscal.

La atención se brinda de 9:00 a 16:30 horas en el Salón de Usos Múltiples (SUM), ubicado en la calle Higuera número 70, en la cabecera municipal. Sin embargo, la capacidad es limitada: se entregan 60 fichas para el público en general y 10 para personas de grupos prioritarios, como adultos mayores y personas con discapacidad. Las fichas comienzan a repartirse a las 8:00 horas.

“Es un trámite que solicitan mucho para el trabajo y para realizar gestiones relacionadas con las empresas; por ejemplo, te lo piden cuando vas a ingresar a un empleo”, explicó Ramírez Hernández, quien señaló que la instalación del módulo responde a la demanda de estos servicios entre la población.

¿Qué documentos necesitas?

Para realizar los trámites, las personas interesadas deben llevar una identificación oficial vigente, con domicilio visible en Tlajomulco de Zúñiga, así como un correo electrónico. Para obtener o renovar la e.firma también se requiere una memoria USB.

Las personas extranjeras pueden solicitar los servicios disponibles de acuerdo con su situación y los requisitos correspondientes.

La coordinadora municipal adelantó que, debido a la demanda registrada, buscarán gestionar nuevas visitas del módulo durante noviembre y diciembre, aunque estas fechas todavía están sujetas a confirmación.

Algunos procedimientos pueden completarse en un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos, dependiendo del trámite. Para conocer las próximas jornadas, el Gobierno municipal pidió a la población consultar sus redes sociales oficiales.