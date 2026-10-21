Gobierno Federal pondrá entre 12 mil y 13 mil mdp para agua potable en ZMG, afirma Sheinbaum

El Gobierno de México aportará entre 12 mil y 13 mil millones de pesos (mdp) para garantizar el suministro de agua potable a la Zona Metropolitana de Guadalajara, informó este miércoles en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria anunció que “el Gobierno Federal va a aportar los recursos (...), de acuerdo con lo que me informa Efraín (Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua) son alrededor de 12 mil millones, 13 mil millones; mañana se va a hacer todavía una revisión mayor”.

Expuso que “vamos a buscar cómo sacamos esos recursos para que no tenga que haber endeudamiento, que no tenga que haber ningún problema, y que el Gobierno Federal pueda ayudarle a los millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en coordinación con el gobierno de Jalisco”, informó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Agregó que el Gobierno de Jalisco destinará por su parte, los recursos para la construcción de una planta potabilizadora.

El anuncio de la presidenta de México coincide con lo que también este miércoles informó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien dijo que estuvo en Palacio Nacional en donde dialogó con Claudia Sheinbaum para dialogar sobre los proyectos hidráulicos para esta entidad federativa y de los acuerdos para distribuir las inversiones entre ambos niveles de gobierno.

Lemus agradeció a la presidenta de la República por respaldar un esquema que contempla recursos federales y estatales para atender las necesidades de agua este estado.

“Nos complementamos de una manera muy adecuada entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Jalisco”, aseguró.

Dijo que a con cargo al Estado se realizará la ampliación y modernización de la Planta Potabilizadora número 1, con una inversión aproximada de 7 mil 500 millones de pesos, y también la construcción del llamado bypass, que llevará agua desde La Calera hasta dicha planta, así como nuevos sistemas de colectores para evitar descargas ilegales al canal y a la presa de Las Pintas.

En conjunto, estas obras estatales representarían una inversión de entre 10 mil y 12 mil millones de pesos.