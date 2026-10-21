Reconoce Vero Delgadillo inversión federal para obras hídricas en Jalisco

. Vero Delgadillo.

La Alcaldesa de Guadalajara destacó la disposición de la Presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar proyectos que atiendan la crisis del agua en la entidad y reconoció el liderazgo del Gobernador Pablo Lemus para coordinar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno.

La Presidenta Municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, reconoció la disposición de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar inversiones destinadas a atender los retos hídricos que enfrenta Jalisco, y destacó el liderazgo del Gobernador Pablo Lemus Navarro para coordinar acciones conjuntas en beneficio de la zona metropolitana.

La Alcaldesa señaló que durante los últimos años ha gestionado recursos federales para obras estratégicas que permitan fortalecer la infraestructura hídrica y sanitaria de la ciudad, además de impulsar la rehabilitación de calles y espacios públicos.

“Durante casi dos años he alzado la voz para traer dinero a la ciudad, para poder hacer infraestructura estratégica que mejore la calidad de vida de quienes vivimos en Guadalajara”, afirmó.

Delgadillo recordó que, desde distintos espacios institucionales, ha impulsado la recuperación de los Fondos Metropolitanos, eliminados en 2018, así como la creación de un Fondo de Capitalidad que permita a Guadalajara acceder a mayores recursos para atender las necesidades de su población.

“Hoy, en medio del reto del agua que estamos viviendo, esta solicitud tiene más sentido que nunca; porque no estamos pidiendo un regalo para Guadalajara, estamos pidiendo lo que le corresponde”, expresó.

La Presidenta Municipal resaltó además el trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal para atender la problemática del agua, y reconoció tanto la voluntad de la Presidenta Claudia Sheinbaum como las acciones impulsadas por el Gobierno de Jalisco.

“Quiero reconocer la disposición de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para hacer frente a este reto y sacar adelante las obras hídricas que necesita Guadalajara. Reconozco también el liderazgo del Gobernador Pablo Lemus por asumir el agua como una prioridad, por trabajar de la mano con la Presidenta y por las obras que ya se están ejecutando en la ciudad para mejorar la calidad del agua”, señaló.

Entre las acciones en marcha, destacó proyectos como la renovación de la Planta Potabilizadora de Miravalle y otras obras enfocadas en mejorar la calidad y el suministro del agua para la población.

Finalmente, Vero Delgadillo expresó su confianza en que los recursos anunciados se concreten a la brevedad a través del Presupuesto de Egresos de la Federación o mediante los mecanismos financieros correspondientes, al considerar que la colaboración entre autoridades es fundamental para dar respuesta a las demandas ciudadanas.

“La mejor manera de enfrentar este reto es trabajando juntas y juntos”, concluyó.