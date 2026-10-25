32 años de cárcel por matar a mujer de la tercera edad en Puerto Vallarta

Una sentencia condenatoria de 32 años de prisión fue dictada en contra de un hombre, identificado como Mariano “N”, al que se declaró responsable del feminicidio cometido en agravio de una mujer de 67 años de edad, en el municipio de Puerto Vallarta.

Mariano "N" recibió sentencia por 32 años debido a que asesinó a una mujer de la tercera edad en Puerto Vallarta

La Fiscalía de Jalisco informó que el 9 de diciembre de 2025, el señalado ingresó con fines de robo al domicilio de la víctima, ubicado en la Delegación de Las Juntas, y al ser sorprendido por la moradora de la finca, la sometió y le provocó diversas heridas con un arma punzocortante, entre ellas, una lesión en la arteria carótida que le provocó la muerte.

El Ministerio Público inició las indagatorias que hicieron posible la captura del sospechoso del crimen, Mariano “N”, para ponerlo a disposición de un juez de control.

Durante el proceso, el personal de litigación presentó pruebas en contra del acusado, quien optó por aceptar su participación en los hechos y acogerse a un procedimiento abreviado.

El juez dictó le dicto una pena privativa de la libertad de 32 años de cárcel; también lo condenó al pago de 633 mil 800 pesos por concepto de reparación del daño.