Construyen barda perimetral en primaria de Tlajomulco tras años de solicitudes

La Escuela Primaria Miguel Gómez Portugal, ubicada en el fraccionamiento Villas Terranova, en Tlajomulco de Zúñiga, ya cuenta con una barda perimetral construida por el Gobierno municipal, una obra que la comunidad escolar había solicitado durante varios años.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, anunció la conclusión de los trabajos durante los honores a la bandera en el plantel. La obra estuvo a cargo de la Dirección de Obras Públicas y tuvo una inversión superior a un millón 800 mil pesos.

De acuerdo con el director de la escuela, José Santos Guzmán Mendoza, madres y padres de familia habían comenzado a reunir recursos para concretar el proyecto, pero no habían logrado cubrir el costo necesario.

“A nombre de todos los padres de familia, de los alumnos, de los maestros, muchas gracias, señor presidente, por haber tomado en cuenta la petición de los papás”, expresó.

El directivo señaló que la falta de una barda mantenía expuestos a los estudiantes debido a que la escuela se encuentra junto a una avenida principal. Con la nueva infraestructura, dijo, el plantel cuenta con mejores condiciones de seguridad.

Durante el acto, Quirino Velázquez afirmó que el municipio continuará trabajando en coordinación con el Gobierno de Jalisco para atender otras necesidades de las escuelas.

“Seguramente tenemos más pendientes, nos los vamos a llevar y le vamos a dar todas las ganas para que sigamos avanzando juntas y juntos en lo más importante, que es su educación”, señaló.

El alcalde también sostuvo que el desarrollo del municipio debe incluir oportunidades para que niñas, niños y jóvenes continúen sus estudios y puedan construir su proyecto de vida cerca de sus familias y comunidades.

La administración municipal destacó la participación de docentes, estudiantes y familias en la identificación de necesidades escolares, aunque no precisó si existen otras obras pendientes en el plantel.