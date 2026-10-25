El Gabinete de Seguridad y el secretario de Gobierno deberán comparecer ante el Congreso

Así quedó la votación: 26 a favor, uno en contra de la diputada Verónica Jiménez y la abstención de José Guadalupe Buenrostro.

El Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos que comparezcan ante los 38 diputados, los integrantes del Gabinete de Seguridad y el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora.

El llamado le tocará atenderlo al nuevo titular de la Secretaría General de Gobierno, Carlos Arias Madrid, tras la renuncia de Zamora.

La propuesta la hicieron los legisladores Mariana Casillas y Alejandro Puerto, quienes dijeron que los funcionarios deberán explicar las actuaciones de cada una de las áreas, durante las manifestaciones del domingo 11 de octubre, en Casa Jalisco.

La votación fue de 26 a favor -entre ellos los legisladores de MC-, una abstención de José Guadalupe Buenrostro, coordinador del PVEM y un voto en contra de la emecista Verónica Jiménez.

Tendrán que acudir el coordinador de Seguridad Pública, Roberto Alarcón Estrada, el secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández González, el fiscal general del estado, Salvador González de los Santos y el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Esado de Jalisco, Sergio Ramírez López.

Existe una cadena de mando y un gobernador y debe quedar claro quien ordenó lanzar gases y chorros de agua, afirmó la diputada Mariana Casillas.

La comparecencia de los titulares de las dependencias se llevará a cabo dentro de los 15 días hábiles posteriores a la aprobación del acuerdo. La sesión será de carácter público, abierta a los ciudadanos y a medios de comunicación.

En caso de que el titular no pueda acudir, su obligación es nombrar a un funcionario público que tenga atribuciones directas sobre el tema, para que responda a los cuestionamientos hechos por los legisladores.

La diputada Tonantzin Cárdenas lamentó que a los bomberos estatales se les haya ordenado lanzar agua a presión a los manifestantes.

“Lo que sucedió, no fueron algunos excesos -como lo dice en sus videos el gobernador, tampoco fueron elementos aislados, fue una orden institucional, sistemática de represión, frente a quienes ejercían su derecho a la protesta. Todas y todos aquí vimos como las fuerzas de seguridad estatales y lamentablemente también Protección Civil y Bomberos, utilizaron indiscriminadamente petardos, gas lacrímogeno, chorros de agua y detenciones arbitrarias contra las personas que estaban haciendo uso de su derecho a protestar y manifestarse de manera pacíifica”, expresó.

El acuerdo avalado por el pleno incluye que el SIAPA, la Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Gestión Integral del Agua, instalen una Comisión Ciudadana de Seguimiento, que informe sobre las descargas irregulares detectadas en el canal de “Las Pintas” y sobre los criterios técnicos y sociales del programa de rotación del servicio de agua.

Durante la sesión del Congreso, también se aprobó que comparezca el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), Iñaki Frangie, por la contaminación de lixiviados al río Milpillas y las cascadas de Huaxtla, en Zapopan.

Esta cita se hará ante la Comisión de Medio Ambiente del Congreso.