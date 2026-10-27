Critica legisladora a la CEDHJ por su actuación en manifestación frente a Casa Jalisco

. A la presidenta de la CEDHJ Luz del Carmen Godínez le solicitan que rinda un informe sobre la manifestación del 11 de octubre.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) incurre en actos de encubrimiento de los cuerpos de seguridad que realizaron actos de represión y posible tortura a las personas detenidas durante la manifestación por el agua limpia, del domingo 11 de octubre, en Casa Jalisco.

La diputada local Tonantzin Cárdenas Méndez, criticó el papel de la CEDHJ, tras de que la Defensoría Pública aseguró que ese domingo, no hubo actos de tortura, sin haber concluido las investigaciones respectivas.

Este lunes, dos mujeres presentaron en rueda de prensa su testimonio de las vejaciones que sufrieron dentro de Casa Jalisco y luego en la Fiscalía Estatal, tras haber sido detenidas.

“Muchas y muchos estuvimos presentes (en la manifestación del 11 de octubre). Lo vimos. Me parece aberrante, francamente, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) haga aseveraciones de ese tipo cuando debería estar dedicada a garantizar derechos humanos, a realizar las recomendaciones pertinentes y no

a encubrir torturadores y encubrir al gobierno del estado que hasta hoy no sabemos quienes dieron las órdenes, quienes son responsables de que existe y hay presunción de tortura. Creo que es lo que todas y todos podemos decir, si bien no somos las autoridades competentes para decir, pero hay víctimas hablando de los hechos”, precisó.

La legisladora aseguró que hay pruebas de personas que tuvieron fracturas durante las detenciones y hoy tienen carpetas abiertas

En ese contexto, Tonantzin Cárdenas dijo que debe evaluarse la actuación de la presidenta de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez, quien debería dejar su cargo.

“Yo creo que si hoy el gobernador está tomando ese tipo de decisiones, de cambios en su gabinete, yo consideraría hacer cambios importantes en la CEDHJ, que ha sido sistemáticamente omisa y no ha sido responsable en materia de garantizarle derechos a la gente y lejos de eso encubre a los gobernantes en turno”, dijo.

El diputado Enrique Velázquez presentó un punto de acuerdo en la sesión del viernes pasado del Congreso, para que la presidenta de la CEDHJ rinda un informe sobre los hechos del 11 de octubre y comparezca ante los legisladores.