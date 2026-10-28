Guadalajara respaldará plan hídrico para mejorar el abasto y la calidad del agua

Verónica Delgadillo, expresó su respaldo al Plan Hídrico (Rogelio Morales Ponce)

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, expresó su respaldo al Plan Hídrico presentado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de mejorar el abastecimiento y la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.

A través de un mensaje, la alcaldesa reconoció el liderazgo del mandatario estatal y la disposición de la titular del Ejecutivo federal para trabajar de manera coordinada en la atención de uno de los principales retos que enfrentan las familias de la zona metropolitana.

Delgadillo destacó la importancia de sumar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno para avanzar en soluciones que permitan mejorar el servicio de agua potable y atender las necesidades de la población.

Asimismo, aseguró que el Gobierno de Guadalajara continuará realizando acciones desde el ámbito municipal y acompañando a las y los habitantes de la ciudad frente a los desafíos relacionados con el suministro del recurso.

“Desde Guadalajara seguiremos haciendo nuestra parte y acompañando a las y los tapatíos para hacer frente al reto del agua que vivimos en el Área Metropolitana”, señaló.

La alcaldesa reiteró así la disposición del municipio para colaborar con los gobiernos estatal y federal en las acciones encaminadas a fortalecer el abastecimiento y mejorar la calidad del agua para las familias de Guadalajara y su zona metropolitana.