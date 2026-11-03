Recibe pena de 10 años por trasladar 30 mil litros de huachicol

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la sentencia condenatoria en contra de un hombre que trasladaba en carretera 30 mil litros de gasolina de ilegal procedencia y por lo cual deberá purgar una pena de 10 años 8 meses en prisión.

Édgar “N”, el sentenciado, aparte debe pagar una multa de 26 mil 578 pesos.

Édgar “N”, recibió una pena de 10 años 8 meses

Él fue detenido en una fecha que no precisó la FGR, cuando circulaba a bordo de un tractocamión acoplado a una cisterna sobre la autopista Morelia-Guadalajara, a la altura del municipio de Ocotlán, debido a que conducía a exceso de velocidad y realizaba cambios de carril de manera imprudente.

“Durante la inspección del vehículo, las autoridades aseguraron 30 mil 181 litros de gasolina, los cuales eran transportados sin contar con la documentación que acreditara su legal traslado”, agregó la dependencia federal.

El detenido y los bienes asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), quien inició la carpeta de investigación correspondiente y realizó las diligencias necesarias para su judicialización.

Trasladaba 30 mil litros de gasolina ilegal

Con los elementos de prueba aportados por el MPF, el juez de Control dictó sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado, en el que el detenido Édgar “N” aceptó los cargos en su contra y recibió una rebaja en su condena, la cual quedó en los años ya señalados.

La FGR invita a la ciudadanía a que denuncie ese tipo de delitos así como otros de índole federal, las 24 horas de los 365 días del año, a los teléfonos 33 39423345, 33 39423365, 800 00 85 400 o a los correos electrónicos de ventanilla.jalisco@fgr.org.mx y politicacriminaljal@fgr.org.mx