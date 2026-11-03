Ministerio Público investiga muertes de gatos en el Parque Alcalde

Investigan muertes de gatos

Agentes de la Fiscalía del Estado acudieron al Parque Alcalde para investigar la muerte, presuntamente por envenenamiento, de varios gatos en dicho lugar.

La dependencia indicó que entre el 23 y el 26 de octubre pasados se denunció de manera anónima, la localización de varios felinos sin vida; pero aclaró que, hasta la tarde de este martes, sólo se habían encontrado tres de esos animales sin vida, los cuales permanecen bajo resguardo de la Unidad de Protección Animal de Guadalajara, donde ya se les practicaron necropsias y estudios científicos para determinar las causas de muerte y establecer si ingirieron alguna sustancia tóxica o estuvieron expuestos a ésta.

Se dijo que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses también apoya en el procesamiento y fijación de posibles indicios que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

La Fiscalía de Jalisco exhortó a la ciudadanía a que, si cuenta con información que pueda contribuir a las indagatorias o se da cuenta de alguna conducta que pudiera constituir maltrato o crueldad animal, la reporte de inmediato al número 911 o directamente con el personal de guardabosques de las instalaciones del Parque Alcalde.

“Si se localizan sustancias o materiales que pudieran representar un riesgo para los animales, se pide a la población no manipularlos y dar aviso inmediato a la Agencia Especializada en Crueldad Animal de esta institución, a fin de prevenir riesgos para las personas y permitir que personal especializado intervenga y preserve los posibles indicios”, señaló la Fiscalía.