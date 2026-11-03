Se gastó más dinero en restaurar plazas para el Mundial que el presupuesto anual de la Semadet

Adán Chávez (Asamblea de Pueblos), la diputada Mariana Casillas y Erasmo Cruz (Colectivo Ecologista Jalisco).

Pese a que existe una crisis climática y ambiental, con problemas para el destino de los residuos en el Área Metropolitana de Guadalajara y en diversos municipios de Jalisco, el gobierno de Jalisco no le asigna dinero al tema ambiental, advirtió Erasmo Cruz Orozco, integrante del Colectivo Ecologista Jalisco (CEJ).

El discurso va por un lado y las prioridades reales van por el otro, precisó.

Simplemente en este año del Mundial de Futbol, el gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara gastaron 720 millones de pesos para remodelar plazas públicas, mientras que el presupuesto anual de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo territorial (Semadet) tiene un gasto este 2026 de 265 millones de pesos.

Erasmo Cruz habló en el foro “Gestión Comunitaria de los Residuos. Hacia una reforma a la ley estatal”, organizado por la diputada Mariana Casillas, presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua.

“La Semadet este año tuvo 265 millones de pesos de presupuesto para un estado de casi ocho millones de hectáreas. Hice un estudio comparativo y nada más con cinco remodelaciones de plazas de la Liberación, (parque Rojo) y la de Chapultepec, se invirtieron 720 millones de pesos. Lo digo, porque en el tema de la inspección sucede que ni siquiera tienen personal. En realidad están operando con números muy bajos y es una tendencia no solo en el estado, sino una tendencia a escala federal del destino de recursos para atender los asuntos ambientales”, expresó.

Adán Chávez, integrante de la Asamblea de Pueblos en Resistencia, manifestó que es necesario actuar de fondo para impulsar un modelo de gestión de residuos que reduzca la generación de basura, fortalezca el reciclaje y reconozca la participación de las comunidades.

“Con esta iniciativa de ley, donde se considera que cada uno de los municipios debe tener un sistema de compostaje municipal obligatorio, con todos los residuos orgánicos, la recolección de la basura tiene que ser: Recolección, manejo y traslado final, por rutas diferenciadas completamente, para que sea el manejo separado y no se mezclen los residuos. Los plásticos de un solo uso representan del 10 al 12% del pesaje total de los residuos aquí”, dijo Chávez.

La legisladora Mariana Casillas expresó que está de acuerdo en que los colectivos y activistas a favor del medio ambiente, presionen al Congreso local para legislar en materia de residuos y que se estudie aplicar impuestos a quien contamine.

“Justamente hay propuestas de legislaciones que ya se han hecho que no se inventaron ayer, ni se han mencionado antier, sino que ya hay un trabajo político lo suficientemente avanzado como para saber que ya hay propuestas de legislaciones que se pueden aplicar en cada uno de los espacios locales y federales al que pertenezcamos. En mi caso, me toca lo local, es mi trinchera en este momento, después quien sabe”, dijo.

En el foro se analizaron los beneficios, retos y condiciones necesarias para aplicar las estrategias que se incluyen en la reforma a la Ley de Residuos del Estado de Jalisco, a partir del intercambio de experiencias de quienes participan directamente en la prevención, recolección, recuperación y valorización de materiales.