Amplían transporte público en Jalisco con más de 300 camiones nuevos y mil bicicletas eléctricas

El Gobierno de Jalisco impulsa la ampliación y modernización del sistema de transporte público con la incorporación de más de 300 camiones nuevos, la puesta en marcha de la Línea 4 hacia Tlajomulco y la Línea 5 sobre carretera a Chapala, así como nuevas unidades para Mi Macro y vagones adicionales para el Tren Ligero.

Como parte de esta estrategia, también se incorporarán mil bicicletas eléctricas al sistema Mi Bici, las cuales podrán desanclarse sin generar un costo adicional para las personas usuarias.

De acuerdo con el planteamiento del gobierno encabezado por Pablo Lemus Navarro, estas acciones buscan ampliar las alternativas de traslado en la entidad y ofrecer opciones de movilidad más cómodas, ágiles y seguras.

El proyecto contempla intervenciones en distintos sistemas de transporte, desde el servicio de autobuses y las líneas de transporte masivo hasta la movilidad ciclista, con el propósito de facilitar los desplazamientos cotidianos de la población y reducir los tiempos de traslado.