Diez ciudades del Sur Global acuerdan rutas para fortalecer zonas de aire limpio en Guadalajara

Con la elaboración de hojas de ruta para fortalecer las Zonas de Aire Limpio (CAZ, por sus siglas en inglés), concluyó este jueves en Guadalajara el taller sobre Medidas para el Aire Limpio, organizado por C40 Cities y el Gobierno municipal, en el que representantes de distintas ciudades del Sur Global intercambiaron experiencias y definieron acciones para mejorar la calidad del aire.

Durante tres días de trabajo en Ciudad Creativa Digital, equipos técnicos de Buenos Aires, Bogotá, Lima, Guadalajara, Johannesburgo, Adís Abeba, Quezon City y Bangalore revisaron los avances y obstáculos que enfrentan para implementar este tipo de políticas, así como los factores sociales, políticos e institucionales que intervienen en su desarrollo.

Como resultado del encuentro, cada ciudad presentó una hoja de ruta con los estudios técnicos pendientes, las etapas de implementación, los plazos, las áreas responsables y los indicadores para medir el impacto de sus estrategias. Además, las delegaciones revisaron las propuestas de sus homólogas y C40 asumió compromisos de seguimiento para acompañar la continuidad de los proyectos.

Las mesas de trabajo abordaron aspectos como la viabilidad financiera, los marcos jurídicos y la coordinación entre dependencias de Movilidad, Medio Ambiente, Obras Públicas y Participación Ciudadana, con apoyo de la caja de herramientas de C40 para Zonas de Aire Limpio.

En el caso de Guadalajara, el taller permitió presentar los avances de Zona AIRE, ubicada en el Centro Histórico y considerada la primera Zona de Bajas Emisiones en México, así como su sistema de monitoreo de la calidad del aire. Las delegaciones realizaron un recorrido por este espacio para conocer su funcionamiento y analizar qué elementos podrían adaptar a sus propias ciudades.

“El aire limpio es un derecho y una cuestión de salud pública. Recibir a estas ciudades nos permitió mostrar lo que hemos logrado con Zona AIRE, pero sobre todo aprender de lo que otras están haciendo. Nos quedamos con ideas concretas para fortalecer nuestro monitoreo, involucrar más a la ciudadanía y llevar estos beneficios a más zonas de la ciudad”, señaló Libertad Zavala, directora de Medio Ambiente de Guadalajara.

El encuentro forma parte del Grupo de Trabajo Técnico de Zonas de Aire Limpio en Ciudades del Sur Global de C40, que durante el último año ha mantenido sesiones virtuales para compartir conocimientos y desarrollar estrategias. La reunión presencial buscó trasladar ese intercambio a propuestas concretas para enfrentar los desafíos ambientales de las ciudades.

Con las hojas de ruta, las ocho ciudades participantes establecieron las bases para dar continuidad a sus proyectos, mediante la colaboración entre gobiernos y organismos internacionales.