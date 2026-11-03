Invierte Tlajomulco 10 millones de pesos en calles de Lomas del Mirador

Tres calles del fraccionamiento Lomas del Mirador, en la Zona Valle de Tlajomulco, serán rehabilitadas con una inversión de 10 millones de pesos, como parte de un programa municipal que contempla destinar 200 millones de pesos a mejorar más de 40 vialidades.

Los trabajos comenzaron en Monte Sevilla, Circuito Sierra Laja Norte y Cerro Mira Oeste. De acuerdo con el Gobierno municipal, las intervenciones buscan recuperar las condiciones de las superficies de rodamiento y mejorar la conexión entre colonias.

Durante el arranque, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez señaló que estas obras corresponden a una nueva etapa del programa integral de infraestructura vial para la Zona Valle.

“Este arranque de una siguiente etapa de calles y avenidas, ahora aquí en Lomas del Mirador, donde hemos trabajado fuertemente, es un referente del trabajo que estamos haciendo. Esta siguiente etapa ya va a abarcar otras calles y avenidas; esta inversión es de 200 millones de pesos y es parte del programa integral de la Zona Valle”.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que las intervenciones tendrán distintos alcances, dependiendo del deterioro de cada tramo. En las zonas más dañadas se retirará el pavimento y se repondrán las bases y carpetas asfálticas, mientras que en las menos afectadas se realizarán trabajos de bacheo superficial y fresados aislados.

“Al final se coloca en todas un sello asfáltico, un sello slurry que ayuda a alargar la vida útil de los asfaltos y mejorar el tránsito, además de colocar el señalamiento vial y cruces seguros para incrementar la seguridad en la zona”, detalló.

El paquete de obras incluye reencarpetado, bacheo, aplicación de sello asfáltico y señalamiento horizontal. La bolsa de 200 millones de pesos contempla trabajos en más de 40 vialidades de la Zona Valle, tanto en calles principales como en aquellas que conectan a las colonias con distintos servicios.