Piden que se respeten los derechos de los 27 trabajadores de la Planta Potabilizadora de Toluquilla

Leonardo Almaguer, diputado del PT, recibió quejas de los trabajadores que están en la incertidumbre.

Al retomar hace una semana el gobierno de Jalisco el control de la Planta Potabilizadora número 4 de Toluquilla, tras de estar en manos de un concesionario, 27 trabajadores están en riesgo de ser despedidos y es preciso que se respeten sus derechos laborales, advirtió el diputado del Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer Castañeda.

El legislador dijo que están de acuerdo en la decisión del gobierno de Jalisco de que la Planta Potabilizadora esté bajo la responsabilidad de la Administración estatal, pero se tiene que dar el pleno respeto de los derechos del personal que ahí trabajaba.

“El gobierno de Jalisco anunció la recuperación de la Planta Potabilizadora 4 de Toluquilla. Ahora la exigencia es que se garanticen los derechos de las personas que trabajan en ella. Hay 27 personas cuya situación laboral debe quedar plenamente aclarada, hay trabajadores con hasta 20 años de servicio, su antigüedad y trabajo merecen el pleno respeto a sus derechos laborales. En esta Planta se analizan muestras para conocer la calidad del agua, se vigilan los procesos de potabilización y se mantienen funcionando los equipos y las líneas de pozos”, explicó.

El exhorto que hizo el legislador del PT busca prevenir despidos injustificados, cualquier intento de desconocer derechos y presiones para firmar renuncias.

“Defendemos que el agua permanezca bajo responsabilidad pública y no sea un negocio de particulares. Esa decisión la acompañamos. Exigimos que la recuperación de esa responsabilidad incluya el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales. Los años trabajados se tienen que reconocer. Los salarios y las prestaciones se tienen que respetar. El cambio de operador debe resolverse con apego a los derechos de cada persona”, aseveró.

Leonardo Almaguer pidió que el SIAPA asuman compromisos por escrito y que informen quien responderá por el pago de salarios y la seguridad social y que expliquen en que condiciones continuarán trabajando los 27 empleados.

Se pide que también se responda por los trabajadores que cobran por honorarios.

Almaguer pidió a la Secretaría del Trabajo que ofrezca asesoría legal al personal de la Planta Potabilizadora número 4.