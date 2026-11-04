Jalisco

Los alumnos podrán llevar sus dispositivos, pero deberán tenerlos apagados en sus mochilas, a menos que los maestros les permitan usarlos para casos especiales o de urgencia

Entró en vigor restricción de celulares en educación básica de Jalisco

Por Lino González Corona

El titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que al entrar en vigor esta semana la restricción del uso de teléfonos móviles en escuelas primarias y secundarias, el alumnado puede llevar sus aparatos celulares, pero deben tenerlos apagados y en sus mochilas, a menos que haya autorización de los maestros para utilizarlos en casos especiales o de urgencia.

“Los celulares, si bien los puede portar el alumno, sí los puede llevar, pero después tiene que apagarlos, resguardarlos en su mochila o resguardarlo en el sitio que la escuela le indique”, señaló el funcionario.

Añadió que en las preparatorias “cada plantel establecerá reglas para su uso seguro, responsable y pedagógico, es decir, aquí se empieza a flexibilizar más el uso, pero siempre con un fin pedagógico”.

Mientras que “en educación superior las instituciones definirán sus propias políticas”, al tratarse de estudiantes mayores de edad.

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