Policía de Tlaquepaque reporta recuperación de camión con chips valuados en 30 mdd

El detenido tiene apenas 18 años, según informó la policía

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de San Pedro Tlaquepaque reportó la recuperaron un vehículo de carga con la totalidad de su mercancía, consistente en chips inteligentes para servidores y aplicaciones de inteligencia artificial, con un valor comercial estimado en aproximadamente 30 millones de dólares.

Durante la intervención fue detenido un joven de 18 años, a quien le aseguraron un inhibidor de señal, un arma de utilería y una navaja.

La acción se registró en respuesta a un reporte a través de un grupo de WhatsApp empresarial denominado “Línea Segura de Vinculación Ciudadana”, mediante el cual se informó del robo con violencia de un vehículo de carga de la marca Hino, tipo 300, de 3.5 toneladas, color blanco, con logotipos de la empresa Esgari, ocurrido sobre carretera a Chapala, en sentido hacia Guadalajara.

A través de la cabina de radio, también se informó del robo y que el vehículo había cambiado la ruta que tenía establecida.

En ese momento, una unidad policial que circulaba por dicha carretera, antes de llegar a Periférico, le marcaron el alto al vehículo robado; sin embargo, el conductor no se detuvo, y se inició así una breve persecución.

El conductor tomó el trébol del entronque de carretera a Chapala y Periférico, con dirección hacia el ITESO, y posteriormente realizó una maniobra para ingresar a la calle Puerto Guaymas, en la Colonia Guadalupana, en donde finalmente el camión fue interceptado y se detuvo a un sujeto joven quien presuntamente llevaba amagada a la persona que conducía la unidad.

La mercancía que llevaba el camión robado, supuestamente vale 30 millones de dólares

El presunto asaltante fue identificado como Juan Antonio “N”, de 18 años, a quien los agentes municipales le encontraron un inhibidor de señal -que utilizan las bandas de robatrailers para bloquear el GPS de las unidades que roban-, un arma de utilería similar a un revólver calibre 38 y un navaja.

Los oficiales de Tlaquepaque aseguraron el vehículo de carga con la totalidad de la mercancía robada, con el valor ya señalado de 30 millones de dólares.

Los asaltantes de camiones cargueros usan inhibidores de señal para evitar el rastreo por GPS de las unidades robadas

El caso quedó a cargo de la Fiscalía del Estado en donde se deberá determinar la situación legal del detenido así como establecer la complicidad de otros participantes en los hechos.