Jalisco reporta 2 mil 129 desapariciones en los primeros diez meses de 2026

Jalisco registró 2 mil 129 desapariciones entre enero y octubre de 2026, lo que representa una disminución de 7.76 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 2 mil 308 casos, de acuerdo con la Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

La cifra también representa una reducción de 47.90 por ciento en comparación con 2019, año en el que se registraron 4 mil 86 desapariciones durante los primeros diez meses.

En contraste, el porcentaje de localización de personas desaparecidas alcanzó 67.17 por ciento, el nivel más alto para este periodo desde 2019. El indicador aumentó 6.77 puntos porcentuales respecto a 2025, cuando se ubicó en 60.40 por ciento, y 14.99 puntos frente a 2019, cuando fue de 52.18 por ciento.

En cuanto al total de reportes recibidos, las autoridades contabilizaron 2 mil 447 entre enero y octubre de 2026, una disminución de 10.56 por ciento frente a los 2 mil 736 del mismo periodo del año pasado y de 43.71 por ciento respecto a los 4 mil 347 de 2019.

Del total de reportes recibidos este año, 318 corresponden a desapariciones ocurridas en años anteriores, por lo que no forman parte de los 2 mil 129 casos registrados como desapariciones ocurridas durante 2026.

Los datos muestran una tendencia descendente en el número de desapariciones registradas durante los primeros diez meses de cada año. En 2020 se contabilizaron 3 mil 599; en 2021, 3 mil 632; en 2022, 3 mil 410; en 2023, 2 mil 809, y en 2024, 2 mil 776.

Respecto al porcentaje de localización, el indicador tuvo su punto más bajo en 2022, con 48.42 por ciento, y comenzó a recuperarse en los años posteriores: 49.52 por ciento en 2023, 55.87 por ciento en 2024 y 60.40 por ciento en 2025, hasta alcanzar 67.17 por ciento en 2026.

Ante este panorama, el Gobierno de Jalisco señaló que continuará fortaleciendo las acciones de prevención, búsqueda e investigación, así como la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de reducir las desapariciones y localizar a las personas que aún permanecen desaparecidas.

Los datos corresponden a la Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas y abarcan el periodo del 1 de enero al 31 de octubre de cada año.