Regalará Tlaquepaque más de 10 mil tejuinos en su segunda feria

Más de 10 mil vasos de tejuino serán distribuidos gratuitamente durante la segunda edición de la Feria del Tejuino en San Pedro Tlaquepaque, que se realizará el domingo 15 de noviembre en el Jardín Hidalgo, en el Centro Histórico.

De acuerdo con el secretario de Fomento Económico y Cultural, Arwin Armando Ramos Casas, participarán 10 productores de esta bebida tradicional, quienes compartirán sus distintas recetas y formas de preparación, desde la versión clásica hasta otras variantes.

La feria se desarrollará de las 10:00 a las 15:00 horas y, además de las degustaciones, incluirá actividades para conocer los antecedentes históricos y culturales del tejuino.

Festival del Tejuino Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

El programa contempla charlas impartidas por antropólogos y arqueólogos, quienes hablarán sobre los orígenes de la bebida y hallazgos relacionados con su elaboración. Entre ellos se encuentra una olla tejuinera localizada en la zona arqueológica de Los Guachimontones, cuya antigüedad se remonta al año 120 después de Cristo.

También habrá talleres infantiles en los que niñas y niños podrán participar en la preparación de su propio tejuino, una actividad impulsada para acercar esta tradición a las nuevas generaciones.

La primera edición de la feria reunió aproximadamente a cinco mil personas. Para este año, los organizadores buscan duplicar la cantidad de bebidas disponibles y ampliar la participación de visitantes.

La actividad es organizada por el Gobierno de Tlaquepaque en coordinación con la Asociación de Tejuineros de Jalisco y tendrá entrada gratuita.