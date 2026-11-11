Diputados señalan que 8 de cada 10 jaliscienses se sienten inseguros

Juan Pablo Hernández compareció durante tres horas ante el Congreso del Estado.

El secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Pablo Hernández, defendió ante el Congreso del Estado los protocolos de actuación de los policías estatales en las manifestaciones del 11 y el 18 de octubre en la ciudad.

Ante las preguntas que le hicieron las diputadas Candelaria Ochoa, Mariana Casillas y Tonantzin Cárdenas, durante la sesión de Glosa del II Informe de Gobierno, el funcionario estatal aclaró que él recibió información de que en la protesta del 18 de octubre llegarían personas provenientes de otros estados, sin embargo, aclaró que él nunca los identificó como militantes de Morena.

“Yo mencioné que había personas que venían a generar violencia, pero esa información nos la compartió -en parte- el Centro de Inteligencia del gobierno federal y algunas áreas del gobierno estatal, donde nos refirieron, por medio de imágenes en redes sociales, donde decían que iban a causar lesiones a policías. Inclusive hacían mención que, por medio de bombas Molotov, la intención era aventárselas a los policías y tener un video o una fotografía con un policía prendido. De ahí la recomendación a los policías para que no cayeran en provocaciones”, aclaró Juan Pablo Hernández.

El diputado de Hagamos y presidente del Congreso, Enrique Velázquez, explicó que las críticas que se hacen al Gabinete de Seguridad, buscan que se corrijan estrategias y acciones para reducir los delitos y la percepción de inseguridad en el estado.

“Cuando vienen aquí es para hacerse responsables. Hoy concluimos un día complicado por los temas que el día de hoy se han tratado, pero es necesario que la representación más pura de la ciudadanía, que es el Congreso del Estado, haga este tipo de preguntas y cuestionamientos con la intención de mejorar, con la intención de tratar de resolver los problemas, no únicamente con las ganas de que le vaya mal a alguien, porque si le va mal al gobierno le va mal al estado, sino también de poner a cada quien en su lugar”, subrayó.

La diputada del PRI, Alondra Fausto, dijo que el índice de percepción de inseguridad más reciente del INEGI señala que ocho de cada diez ciudadanos se sienten inseguros, lo cual es una cifra muy alta.

“Hay un dato del propio Informe que no podemos pasar por alto, la percepción de inseguridad se ubica en 78.9%. Es decir, prácticamente 8 de cada 10 personas siguen sintiéndose inseguras en nuestro estado. Por eso, nuestras preguntas parten de una preocupación muy concreta ¿cómo hacemos para que la revisión, la tecnología y la coordinación institucional que reportan, se convierta en seguridad cotidiana para las personas?”, dijo.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública presentó datos de sus acciones y dijo que este año se han realizado 701 detenciones de personas por delitos del fuero federal y fuero común. Añadió que se detuvo a 20 “objetivos” estadounidenses que eran buscados por la DEA, el FBI y la agencia ICE.

Informó que la Policía Cibernética detectó 126 grupos en redes sociales implicados en el reclutamiento y en la modalidad de fraude, así como 110 cuentas donde se hacían fraudes con criptomonedas.

Añadió que hay municipios que han mejorado la percepción de inseguridad.

“El INEGI registra una baja en la percepción de inseguridad en Jalisco. Esta información fue proporcionada por el gobierno federal en donde tenemos principalmente una disminución de incidencia delictiva y una mejora en la percepción de seguridad, donde se refleja el trabajo de la Policía Estatal Preventiva, en municipios como Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque y Puerto Vallarta”, aseguró.

El secretario estatal de Seguridad habló de que en el segundo año de gobierno se logró una reducción de 46% en el delito de extorsión y 35% en el delito de homicidio.

Recordó que este año se abrió la Base Intermunicipal en la región Altos Norte, donde se ha conseguido reducción de delitos en los municipios de Teocaltiche, Encarnación de Díaz y Villa Hidalgo.