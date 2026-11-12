Clausura Tlaquepaque otro pozo por venta de agua sin acreditar permisos

Una denuncia ciudadana llevó al Gobierno de San Pedro Tlaquepaque a clausurar otro pozo que operaba sin acreditar los permisos para extraer y comercializar agua, ahora en un domicilio particular de la calle Tamiahua, en la colonia Las Huertas.

Durante la inspección, personal de la Subdirección de Medio Ambiente encontró una instalación habilitada con tubería para abastecer pipas. Al momento de la revisión, aproximadamente seis vehículos esperaban para cargar agua.

El secretario de Gobernanza y Territorio, Lenin Torres Mondragón, informó que los responsables no presentaron documentos que acreditaran la autorización legal para explotar el pozo, por lo que se procedió a su clausura.

“No se presentó ningún documento que acreditara su legal explotación por lo que los inspectores proceden a la clausura, aunque aparente ser agua de pozo, no quiere decir que esté limpia”, advirtió.

El funcionario explicó que la extracción y aprovechamiento de agua de pozos y norias requiere una concesión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). También señaló que el origen subterráneo del recurso no garantiza que sea seguro para consumo humano, pues se necesitan análisis de laboratorio para comprobar su calidad.

El Ayuntamiento anunció que continuará con las inspecciones para revisar la operación de estos establecimientos y prevenir la comercialización de agua sin acreditar su procedencia y condiciones sanitarias.

Clausuran Pozo en Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

Pipas gratuitas

Ante los problemas de abastecimiento en distintas colonias, el municipio recordó que mantiene un servicio gratuito de pipas para llevar agua potable directamente a los hogares.

Torres Mondragón aseguró que ninguna familia debe pagar por este suministro cuando lo solicita al Gobierno municipal.

Las solicitudes pueden realizarse mediante el Chat del Ayuntamiento o a través de los teléfonos 33 1057 6061 y 33 2804 8171. También pueden presentarse en dependencias como Pila Seca, Padrón y Licencias y las delegaciones municipales.

Para solicitar el servicio se debe proporcionar la dirección donde se requiere el abastecimiento y un número telefónico de contacto. El funcionario llamó a la población a evitar el consumo de agua de procedencia desconocida y utilizar los canales oficiales para solicitar el suministro gratuito.