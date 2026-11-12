Desplegará Tlajomulco 267 elementos y 54 unidades de vigilancia durante el Buen Fin

Un total de 267 elementos, entre policías y cadetes, así como 54 unidades, integrarán el operativo de seguridad que Tlajomulco implementará durante el Buen Fin 2026, del viernes 13 al martes 17 de noviembre.

El dispositivo contará con 242 oficiales y 25 cadetes, apoyados por 36 patrullas y 18 motocicletas. La vigilancia estará a cargo de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, en coordinación con el C5 Tlajomulco, la Defensa, la Guardia Nacional y la Policía del Estado, además de corporaciones de municipios vecinos.

El comisario municipal, Eduardo Alonso Silva Ibarra, informó que se realizarán recorridos de vigilancia y patrullajes a pie, en vehículos, motocicletas y bicicletas, principalmente en zonas de alta actividad comercial y concentración de personas.

Entre los puntos considerados están plazas comerciales, instituciones bancarias, tianguis, corredores turísticos y gastronómicos, paradas de autobús, parques, plazas públicas y unidades deportivas.

La vigilancia también abarcará las principales vías de comunicación del municipio, entre ellas avenida López Mateos y carretera a Morelia, carretera a Chapala, avenida Concepción y Circuito Metropolitano Sur, también conocido como Vicente Fernández Gómez.

El operativo comenzará a las 9:00 horas del viernes 13 de noviembre y se mantendrá hasta las primeras horas del martes 17. Como parte de las medidas preventivas, el comisario recomendó a la población utilizar medios de pago electrónicos para reducir el traslado de efectivo.

Para quienes necesiten retirar o transportar dinero, el municipio dispone de un servicio gratuito de acompañamiento policial, que puede solicitarse al C5 Tlajomulco en el teléfono 33 3283 4545. La línea 911 también estará disponible para reportar emergencias.