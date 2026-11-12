Diputados de Jalisco faltan y otros llegan tarde a sesión y les pueden rebajar un día de sueldo

Imagen de algunas curules vacías la mañana de este jueves en el Congreso de Jalisco.

En el segundo día de Glosa (análisis) del II Informe del gobernador Pablo Lemus, la mayoría de los diputados no llegó a tiempo a la sesión del Pleno, a la que estaba citado el fiscal estatal, Salvador González de los Santos.

A la sesión prevista para comenzar a las 9 de la mañana únicamente llegaron 16 de los 38 diputados que integran la 64 Legislatura. Se requiere un mínimo de 20 legisladores para abrir la asamblea.

La sesión se convocó de nuevo a las 10 horas con 15 minutos y llegaron 21 diputados, tras de lo cual se cumplió el requisito y la sesión para analizar la gestión de la Fiscalía Estatal, pudo comenzar.

Los legisladores Tonatiuh Bravo y Tonantzin Cárdenas, lamentaron la irresponsabilidad de la mayoría de sus compañeros y pidieron que el día se les descuente a los faltistas y a los que llegaron tarde.

Hubo faltistas de todas las bancadas. De MC, estaban presentes cinco de los 11 diputados de la bancada y de Morena llegaron a tiempo cuatro de sus ocho legisladores.

Del PRI no acudió al principio de la sesión ninguno de sus tres diputados y del PAN llegó apenas uno de sus cinco representantes.

“Honestamente, es también una responsabilidad moral de cada quien de cómo ejerce su trabajo y yo considero que nuestra responsabilidad de diputadas y diputados es sesionar. Asistir a las sesiones de Pleno y asistir a las sesiones de Comisión y esa es nuestra principal responsabilidad. Por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordamos que se iban a estar descontando los días de las y los diputados que no asistan como cualquier trabajador o servidor público”, precisó la diputada Tonantzin Cárdenas.

El legislador de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, también está de acuerdo en que se revise la opción de rebajar el día a los legisladores faltistas y a quienes llegaron tarde.

“El presidente de la Mesa Directiva tiene esas atribuciones y está en sus manos corroborar cuáles son las justificaciones que cada diputada o diputado esgrime, para saber si esto es procedente”, dijo.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Enrique Velázquez, advirtió que no se van a justificar faltas de los legisladores incumplidos y les advirtió que este viernes la sesión debe comenzar a las 9 de la mañana.

Un diputado local tiene un salario mensual de 109 mil pesos.