Diputados de Jalisco faltan y otros llegan tarde a sesión y les pueden rebajar un día de sueldo

En el segundo día de Glosa (análisis) del II Informe del gobernador Pablo Lemus, la mayoría de los diputados no llegó a tiempo a la sesión del Pleno, a la que estaba citado el fiscal estatal, Salvador González de los Santos.
A la sesión prevista para comenzar a las 9 de la mañana únicamente llegaron 16 de los 38 diputados que integran la 64 Legislatura. Se requiere un mínimo de 20 legisladores para abrir la asamblea.
La sesión se convocó de nuevo a las 10 horas con 15 minutos y llegaron 21 diputados, tras de lo cual se cumplió el requisito y la sesión para analizar la gestión de la Fiscalía Estatal, pudo comenzar.
Los legisladores Tonatiuh Bravo y Tonantzin Cárdenas, lamentaron la irresponsabilidad de la mayoría de sus compañeros y pidieron que el día se les descuente a los faltistas y a los que llegaron tarde.
Hubo faltistas de todas las bancadas. De MC, estaban presentes cinco de los 11 diputados de la bancada y de Morena llegaron a tiempo cuatro de sus ocho legisladores.
Del PRI no acudió al principio de la sesión ninguno de sus tres diputados y del PAN llegó apenas uno de sus cinco representantes.
“Honestamente, es también una responsabilidad moral de cada quien de cómo ejerce su trabajo y yo considero que nuestra responsabilidad de diputadas y diputados es sesionar. Asistir a las sesiones de Pleno y asistir a las sesiones de Comisión y esa es nuestra principal responsabilidad. Por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordamos que se iban a estar descontando los días de las y los diputados que no asistan como cualquier trabajador o servidor público”, precisó la diputada Tonantzin Cárdenas.
El legislador de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, también está de acuerdo en que se revise la opción de rebajar el día a los legisladores faltistas y a quienes llegaron tarde.
“El presidente de la Mesa Directiva tiene esas atribuciones y está en sus manos corroborar cuáles son las justificaciones que cada diputada o diputado esgrime, para saber si esto es procedente”, dijo.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Enrique Velázquez, advirtió que no se van a justificar faltas de los legisladores incumplidos y les advirtió que este viernes la sesión debe comenzar a las 9 de la mañana.
Un diputado local tiene un salario mensual de 109 mil pesos.