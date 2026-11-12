Señalan diputados “sobrecarga” de trabajo en las agencias del Ministerio Público

El fiscal Salvador González de los Santos compareció por casi tres horas en el Congreso.

Legisladores de oposición reprobaron en el Congreso local la gestión del segundo año del fiscal estatal, Salvador González de los Santos, en la sesión de Glosa del II Informe de Gobierno.

Los diputados Tonatiuh Bravo, Tonantzin Cárdenas, Leonardo Almaguer, Mariana Casillas y Alondra Fausto, señalaron la sobrecarga de trabajo que tienen las agencias del Ministerio Público, que no se haya detectado en la Fiscalía a policías de investigación “infiltrados” por el crimen y que no se ha abierto ni una sola carpeta de investigación a algún elemento que incurrió en abusos a manifestantes en la protesta del 11 de octubre.

El legislador Tonatiuh Bravo dijo que este año hubo una reducción de personas vinculadas a proceso por la Fiscalía, lo que significa un retroceso.

“El documento que nos presentan reconoce una disminución preocupante en el indicador de personas vinculadas. Pasamos de 9 mil 289 personas vinculadas en 2025, a 7 mil 324 personas en lo que va de este año y respecto de la meta de 2026, que era de 9 mil 465”, dijo el legislador.

La diputada Tonantzin Cárdenas dijo que el fiscal perdió la oportunidad de ofrecer una disculpa pública a las 39 personas detenidas tras la manifestación del 11 de octubre y se mantiene en su postura de defender que todas las aprehensiones fueron legales.

“Me parece sumamente aberrante y decepcionante que pierda la oportunidad de pedirle disculpas al pueblo de Jalisco. La semana pasada estuvieron aquí quienes fueron torturadas, vejadas y lesionadas por el estado y usted tuvo la oportunidad de reconocer los errores que como estado se cometieron”, apuntó Cárdenas.

El fiscal estatal Salvador González de los Santos presumió que Jalisco dejó el deshonroso primer lugar nacional en rezago de carpetas de investigación y ahora ocupa el tercer sitio.

“En materia de abatimiento de rezago, Jalisco se encontraba -de acuerdo a datos del INEGI- en la primera posición como la entidad con el mayor número de carpetas pendientes por concluir. En este año nos posicionamos en el tercer lugar, es decir, bajamos dos posiciones, bajando 31% de esta numeralia que durante tres años continuos permanecimos en primer lugar”, señaló el fiscal.

González de los Santos les dijo a los diputados que se han logrado realizar más cateos, lo que refleja el avance en las investigaciones para procurar justicia y también 15% más en cumplimentar órdenes de aprehensión.

“Respecto a cateos, este número es muy importante y tenemos 78% más de cateos realizados. ¿Por qué informo este dato? Para nosotros dentro de las investigaciones, es de suma importancia aprovechar esta técnica de investigación legal que nos permite tener una carpeta más contundente, asegurar objetos, asegurar personas, detener personas y obtener datos de prueba que nos van a llevar a tener una investigación mucho más sólida”, precisó.

La diputada de MC, Adriana Medina, señaló la sobrecarga de trabajo de las agencias del MP, ya que en Jalisco resuelven anualmente entre 790 a 900 casos -en promedio-, cuando por ejemplo, en Estados Unidos, una agencia investiga entre 95 y 175 asuntos de investigación.

La sesión de Glosa del fiscal estatal comenzó a las 10:18 horas, un atraso de un hora con 18 minutos, ya que a la cita pactada a las 9 de la mañana apenas se presentaron 16 de los 38 legisladores locales.

El fiscal llegó al Congreso desde las 8 de la mañana.