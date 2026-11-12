Meseros y músicos detenidos con “R2″ seguirán proceso... en su casa

15 de los detenidos junto al "R2" llevarán el proceso en libertad

Un juez federal con sede en Puente Grande, Jalisco, calificó como legal la detención de 15 de las personas arrestadas el pasado domingo 8, junto con Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, pero los dejó en libertad al determinar que los delitos que les imputa la Fiscalía General de la República, no justifican la prisión preventiva oficiosa.

Se trata de meseros, comensales y cuatro músicos norteños que fueron arrestados en el operativo desplegado por fuerzas federales en el restaurante Sabea, de Avenida México y Terranova, y que están afrontando cargos por narcomenudeo y pandillerismo.

Mientras tanto, “El R2″, principal objetivo del despliegue de las Fuerzas Armadas encabezadas por La Marina Armada de México, permanece internado en el viejo Hospital Civil de Guadalajara y según ha trascendido, no ha podido concretar sus audiencias ante el juez por su estado de salud pese a que se han tratado de realizar vía remota.

Los 15 detenidos a quienes el juez dejó ir a su casa, quedaron bajo medidas cautelares para seguir su proceso en libertad, entre las cuales deberán comparecer al juzgado nuevamente dentro de un término de 144 horas.

Tal es la situación de cuatro integrantes del conjunto norteño “Los Arras”: Antonio Vizcarra, “El Arrayán” -de donde proviene el nombre del grupo-; Jesús Rodríguez, Diego Armando Escalante y José Miguel Churape, así como el ayudante de los músicos Luis Alberto Camacho Estévez.

PRISIÓN OFICIOSA PARA “R2″ Y 5 CÓMPLICES

La detención del “R2″ y de cinco de sus presuntos secuaces que le acompañaban en el restaurante, también fue calificada como legal, con la diferencia de que ellos sí deberán seguir el proceso bajo prisión preventiva oficiosa, pues el Ministerio Público Federal los acusa de hechos ilícitos como delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y delitos contra la salud con agravantes.

Entre los cinco cómplices del líder criminal se menciona a Fernando Omar Farías Chávez, alias “El Prángana”, y Uriel Rodrigo Muñoz Quevedo, apodado “El Oaxaco”, señalados como extorsionadores y generadores de violencia en Michoacán y Jalisco.

Según trascendió, los 15 imputados que podrán seguir en proceso en libertad, fueron arrestados porque los agentes federales al ingresar en el restaurante encontraron drogas sobre alguna de las mesas y de ahí el Ministerio Público se basó para señalar a músicos, meseros y clientes ajenos a los hechos, de que esos estupefacientes eran de ellos y los involucraban en la comisión de un delito.

También se dice que el restaurante había sido cerrado del sábado al domingo para continuar la fiesta en la que se hallaban los presuntos crimina pero testimonios en medios de comunicación señalan que hubo clientes que llegaron pco antes del operativo y nadie les impidió el ingreso.

Rafael Álvarez Ayala, el “R2”, ligado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tenía una orden de aprehensión por homicidio calificado en Michoacán, aparte de otra con fines de extradición a los Estados Unidos por conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina.

“El R2″ está hospitalizado en Guadalajara porque presuntamente se enfrentó a los agentes tratando de impedir su captura y resultó herido de bala al igual que un policía federal.

Su hermano Ramón Álvarez Ayala, “El R1”, fue detenido en Atotonilco el Alto, Jalisco, el pasado 30 de julio. Ambos, están ligados con el asesinato de Carlos Manzo, ex Alcalde de Uruapan, perpetrado en noviembre del 2025.