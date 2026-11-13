Ante la falta de acuerdos, diputados decretan un receso y aplazan descuento de 100% a tarifas del agua

La Comisión de Hacienda duró casi tres horas y no llegó a acuerdos.

Tras un debate y espera de casi tres horas, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado no alcanzó un acuerdo para aprobar la iniciativa que envió el gobernador Pablo Lemus, a fin de aplicar descuentos de 100% a las tarifas del agua potable a 627 colonias que forman parte del programa de tandeos del SIAPA.

El beneficio se aplicaría durante los meses de octubre, noviembre y diciembre a las colonias que reciben agua de la planta potabilizadora número 1 de Miravalle, la cual redujo su caudal para mejorar la calidad del agua.

Las diputadas de oposición Tonantzin Cárdenas e Itzul Barrera, así como Miguel de la Rosa, de Morena y el legislador de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, propusieron que el decreto no se limitara a las 627 colonias y que el descuento se ampliara a seis meses. Sin embargo, la diputación de MC no estuvo de acuerdo.

Tonantzin Cárdenas pidió que el descuento no se limite a tres meses: “El gobernador propone que se aplique descuento de 100% a 627 colonias. Nosotros seguimos alegando que la modificación que la temporalidad sea durante el tiempo que duren los tandeos. No sabemos si van a ser tres meses con un día o seis meses que fue lo que dijo el gobernador que calcula es el tiempo en que se resuelva la planta Miravalle”, dijo.

Itzul Barrera, diputada de Morena, insistió que son más de 627 las colonias que no reciben agua a diario.

“La propuesta que yo hago incluía más colonias y más tiempo y la garantía de que pudiéramos incluir a mas colonias, que se pudiera actualizar esa lista, porque era muy seco y limitativo el acuerdo inicial. No llegamos a ningún acuerdo, ellos sostienen su postura, nosotros creemos que podemos llegar a un esfuerzo como Congreso de apoyar a más colonias por mas tiempo, porque es un problema muy difícil y realmente 80% no está siendo válido y no ayuda a nadie”, dijo.

El bloque opositor pidió que se votara la iniciativa de Lemus sobre los descuentos del SIAPA. Sin embargo, la bancada de MC, pidió aplazar el debate para el próximo martes. El resultado fue de diez votos a favor de aplicar un receso, por tres votos que pedían se votara el dictamen de Tonantzin Cárdenas, Itzul Barrera y Alejandro Puerto.

La diputa de MC, Gabriela Cárdenas, diputada de MC, señaló que habrá tres días para construir un acuerdo.

“Lo que acordamos fue hacer un receso, sobre todo por algunas propuestas de modificación que tenían algunas diputadas sobre el tema de la temporalidad de los descuentos. Principalmente eso y la cantidad de colonias sobre las cuales se tendría que aplicar este descuento de 100%”, precisó.

La idea de declarar la pausa en la sesión de la Comisión de Hacienda es que los dos bloques llegue a un acuerdo y el dictamen se vote a favor por la mayoría de los 38 legisladores.