Incautan al“Tío Lako”, jefe regional del “CJNG”, narcolaboratorios e invernaderos en Degollado

Golpe de las fuerzas federales al CJNG

Un nuevo golpe asestaron la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República, al inhabilitar un par de laboratorios para la producción de drogas sintéticas y dos invernaderos de mariguana en el municipio de Degollado, Jalisco.

Según informaron las fuerzas federales el operativo es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las acciones emprendidas por el Gobierno de México para debilitar a las estructuras delictivas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se dijo que la Guardia Nacional y el Ejército con agentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal, “en cumplimento a una Orden Técnica de Investigación, aseguraron dos centros de producción de metanfetamina, procesamiento y extracción de cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC) de la planta de mariguana”.

Además de invernadero de marihuana de aproximadamente 3 mil 250 m², otro invernadero de mariguana de unos 8 mil 400 m², así como armamento y balas de diversos calibres.

Golpe de las fuerzas federales al CJNG

Los inmuebles contaban con maquinaria empleada para la elaboración de metanfetamina, así como, para el procesamiento y extracción de alta pureza de cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC) de la marihuana.

ERAN DEL “TÍO LAKO”

Los narcolaboratorios e invernaderos asegurados por las fuerzas federales presuntamente eran operadas por la célula criminal encabezada por Heraclio Guerrero Martínez, mejor conocido como “El Tío Lako”, identificado como jefe regional del CJNG.

El grupo encabezado por dicho sujeto es conocido como “Los Guerreros” y opera en los límites de Jalisco y Michoacán.

Aunque las fuerzas federales no lo han confirmado de manera oficial, ha trascendido que el aseguramiento tendría que ver con el enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes en Ocotlán el pasado jueves 12, en el que murieron abatidos dos integrantes de una célula delictiva, además de que se detuvo a un hombre de nacionalidad hondureña. El tiroteo dejó lesionado a un soldado y a una mujer ajena a los hechos.

El aseguramiento de los dos narcolaboratorios y el par de invernaderos “representa una afectación económica, estimada en 17 millones de pesos mensuales en caso de haber continuado con la producción de droga sintética y de 5 millones de pesos en infraestructura instalada; con esto, se logró debilitar significativamente las capacidades operativas y logísticas de la organización delictiva y se evita que la droga llegue a las calles”, aseguraron las fuerzas federales.

Golpe de las fuerzas federales al CJNG

Agregaron que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en apoyo a tareas de seguridad pública se ha logrado el aseguramiento de 2 mil 708 laboratorios.

Aparte explicaron que todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en la Ciudad de México, para continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.