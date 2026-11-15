Agentes de tránsito ayudan a mujer en parto

El bebé aparentemente nació sin mayores complicaciones

Un parto que tuvo un buen fin. Agentes de la Comisaría de la Policía Vial intervinieron para auxiliar a una mujer a la que hallaron en labor de parto en la zona Centro de Guadalajara.

Según información de la Secretaría de Seguridad Jalisco, de la que depende la Comisaría Vial, durante su recorrido de vigilancia y como parte del operativo implementado con motivo de la estrategia comercial denominada “El Buen Fin”, agentes de tránsito encontraron sobre Calzada Federalismo y la Avenida Juárez, a un hombre que solicitó apoyo, debido a que trasladaba a su esposa, quien había entrado en labor de parto.

Se dijo que de inmediato, los policías viales activaron los protocolos de atención especializada y solicitaron los servicios médicos.

Mientras arribaba la ambulancia, los agentes asistieron a la mujer en todo momento y fueron ellos quienes recibieron a un varón, quien nació con 39 semanas de gestación y 3 kilos de peso.

Los agentes viales "auxiliaron a la cigüeña"

A la llegada de los técnicos en urgencias médicas, se corroboró que el recién nacido se encontraba en buen estado de salud.

La madre y el bebé fueron trasladados a un puesto de socorros para continuar con la atención médica especializada.