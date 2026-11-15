Diputados le preguntarán a Luz del Carmen Godínez por qué descartaron la tortura contra manifestantes

El diputado Enrique Velázquez toma la palabra durante la sesión del viernes pasado.

Diputados de oposición lamentaron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) actúe más como una dependencia del gobierno estatal, en lugar de asumir su papel como defensor del pueblo, dijeron Enrique Velázquez González, presidente del Congreso del Estado y la legisladora Tonantzin Cárdenas Méndez, por separado.

La presidenta de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez González, remitió un informe al Congreso, sobre la actuación de ese organismo como observador de la manifestación del 11 de octubre, afuera de Casa Jalisco.

En el documento de 25 cuartillas, la Defensoría concluyó que no existieron ni tortura ni tratos crueles con alguno de los 39 detenidos ese día.

“Lo cierto es que en la resolución de ellos parece que no hubo nada, parece que no hubo excesos. A pesar de tener los videos, de haber tenido observadores ahí, hablan de que no hubo tortura y simplemente haber ingresado a personas a un cuarto dentro de Casa Jalisco, se puede considerar como un acto indebido que no lo consigna así la CEDHJ. Yo lamento que, desde hace tiempo, la CEDHJ no tenga ese protagonismo que tenía con Lupita Morfín y con algunos personajes como Carlos Barba y otros que eran el defensor del pueblo y hoy parece que son una dependencia mas del gobierno. Lástima”, enfatizó Velázquez.

El diputado del distrito 18 dijo que, en la próxima comparecencia de la presidenta de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez, ante diputados locales, le van a preguntar por qué concluyeron que no hubo tortura, cuando existen videos y testimonios de las víctimas, cuando estuvieron retenidos en un cuarto que forma parte de Casa Jalisco.

“Lo importante aquí es que a partir de este Informe que nos entregó y que la vamos a tener los próximos días aquí en el Congreso, por la comparecencia que tiene con nosotros, vamos a hacerle algunas preguntas con base en el Informe para que nos responda por qué concluyeron eso”, dijo.

Por su parte, la diputada Tonantzin Cárdenas, afirmó que “es grave que el organismo minimice las denuncias de las víctimas”, pese a que recibió 25 quejas por posibles actos de tortura. La responsabilidad de la CEDHJ es investigar y garantizar derechos, dijo.

Según el reporte de la CEDHJ, cuyo contenido se hizo público el jueves pasado, la Defensoría aseguró que no presenció actos de tortura y no solicitó la aplicación del protocolo de Estambul, herramienta necesaria para comprobar actos de tortura.