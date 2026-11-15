FGR investiga a célula delictiva capturada tras balacera en Tlaquepaque

Presunto integrante de célula delictiva

Giancarlo “N”, alias “El Raptor” o “El Lucifer”, quien está identificado por el Gobierno Federal como jefe operativo regional de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quedó en manos de la Fiscalía General de la República.

El sujeto fue detenido en un operativo en el que participaron la Policía de San Pedro Tlaquepaque, la Secretaría de Marina y otras instancias estatales y federales, el cual además dejó como resultado la captura de tres presuntos cómplices que integraban parte de su célula criminal.

La detención tuvo lugar en la calle Caobilla, al cruce con Parota, en la Colonia Haciendas de San José, perteneciente al municipio antes señalado, luego de que mediante reportes del sistema de videovigilancia C5 Jalisco, se alertara sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

Al arribar los oficiales escucharon nuevas detonaciones y solicitaron apoyo, por lo que acudieron unidades de la Policía de Zapopan, de la Policía del Estado y de corporaciones federales.

Las unidades de refuerzo y los elementos municipales detectaron a cuatro hombres sobre la vía pública, dos de ellos portando armas de fuego, quienes realizaron detonaciones en contra de los policías.

Ante esta situación, de inmediato se desplegó un operativo encabezado por las fuerzas federales, mediante el cual se logró la detención de los cuatro sujetos y el aseguramiento de dos armas de fuego: una calibre .40, marca Smith & Wesson, con dos cargadores, y otra calibre .380, marca Tanfoglio, con un cargador abastecido con seis cartuchos útiles. Asimismo, se localizaron cartuchos adicionales de ambos calibres y casquillos percutidos.

En el lugar fueron detenidos Giancarlo “N”, de 23 años; Ulises “N”, también de 23; Cristian “N”, de 28, y Salvador “N”, de 47. Los cuatro, junto con las armas de fuego, los cartuchos y demás indicios asegurados, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en donde el Ministerio Público Federal se encarga de dar seguimiento a las investigaciones y determinar situación legal de los cuatro individuos.

"El Raptor", presunto líder regional del CJNG

La Secretaría de Marina de México resaltó que “El Raptor” es señalado como “generador de violencia de segundo nivel y presunto jefe operativo regional con presencia en Colima y Jalisco”.

Dijo que el sujeto cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa, y que su detención contribuye a debilitar la estructura de mando y las capacidades operativas del grupo delictivo.

DETENCIONES A SANGRE Y FUEGO

Entre el domingo 8 y el sábado 14 de noviembre se registraron en Jalisco las capturas de por lo menos tres cabecillas del CJNG a través de operativos policiacos en los que se dieron enfrentamientos con armas de fuego.

Como saldo de los tiroteos, hubo tres presuntos delincuentes muertos al ser abatidos por las fuerzas del orden, además de que uno de los cabecillas fue lesionado de gravedad, mientras que dos agentes y una mujer civil también resultaron heridos.

El primero de los operativos fue implementado por fuerzas federales la tarde del domingo 8 en un restaurante situado en Avenida México y Terranova, en Guadalajara, en donde fue capturado Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, quien se enfrentó con los elementos policiacos y quedó herido en forma grave.

En esa acción también un agente federal resultó lesionado de bala. Hasta el último reporte oficial, “El R2” se hallaba convaleciente en el Antiguo Hospital Civil de la capital de Jalisco. Él, junto con su hermano Ramón, apodado “El R1″, está ligado al asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan ocurrido ahí en noviembre del 2025. “El R1″ cayó en manos de la justicia el 30 de julio en Atotonilco.

En la incursión policiaca del domingo 8 en el restaurante de Avenida México, fueron detenidas junto al “R2”, otras 20 personas, cinco de las cuales quedaron presas en Puente Grande por sus nexos con dicho capo. Las otras 15 (músicos, meseros y hasta un comensal argentino) quedaron en libertad porque los acusan de delitos no graves, pero deben seguir con un proceso en su contra.

El jueves 12 en el municipio de Ocotlán militares enfrentaron a otra célula delictiva, con saldo de dos presuntos integrantes del CJNG abatidos, aparte de un soldado y una mujer ajena a los hechos lesionados de bala.

En ese tiroteo fue detenido un hombre originario de Honduras, presunto miembro del grupo criminal. Poco después del enfrentamiento fue localizada una bodega en esa localidad, con casi 20 camionetas al parecer de procedencia ilícita.

En el seguimiento de las indagatorias, se aseguraron en Degollado, Jalisco, dos narcolaboratorios de drogas sintéticas y dos invernaderos de mariguana, relacionadas con la célula criminal de un presunto delincuente apodado “El Tío Lako”.

El viernes 13 se detuvo en Tlaquepaque a los 4 sujetos encabezados por “El Raptor”, y el sábado 14 fue aprehendido Miguel Ángel “N”, alias “El Diego” o “El Mike”, identificado como presunto integrante de “Los Rs”.

Este individuo fue arrestado en Atotonilco el Alto por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y del Centro Nacional de Inteligencia.

Detenido Miguel Ángel “N”, alias “Diego” o “Mike". (SSPC)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que durante recorridos de prevención en el municipio jalisciense, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego por los ocupantes de una camioneta que intentaron evadir la presencia policial.

Al repeler la agresión, uno de los atacantes perdió la vida y se logró la detención del “Mike”.