Instalarán 33 tianguis navideños en Tlaquepaque; San Pedrito tendrá más de mil comerciantes

Un total de 33 tianguis navideños se instalarán en colonias, delegaciones y agencias municipales de San Pedro Tlaquepaque durante noviembre y diciembre, como espacios de venta para comerciantes y artesanos locales.

El primero en comenzar actividades fue el de Pila Seca, ubicado sobre la avenida Niños Héroes, que opera desde el 6 de noviembre, de 10:00 a 22:00 horas. Ahí se ofrecen nacimientos, árboles, adornos y otros artículos navideños, varios de ellos elaborados por los propios comerciantes.

La subdirectora de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, Martha Olivia Chavira Álvarez, explicó que estos espacios representan una oportunidad de ingresos para cientos de familias que esperan esta temporada para comercializar sus productos.

“Ellos y ellas están esperando a veces todo el año para poder trabajar, esta es una buena temporada y es un apoyo que se les otorga para que puedan trabajar en espacios cerca de sus domicilios”, señaló.

Feria Navidad Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

Los tianguis de la zona Centro comenzarán a instalarse el 1 de diciembre. En tanto, del 5 al 23 de ese mes habrá espacios comerciales en colonias como San Pedrito, El Sauz, Miravalle, Las Juntas, Juan de la Barrera, El Vergel, Nueva Santa María, Las Pintas, San Martín de las Flores, Villa Fontana, Las Huertas, Balcones de Santa María, Paseo del Prado, Las Liebres, Terralta, El Órgano y Tateposco, entre otras.

En delegaciones y agencias municipales, la instalación está prevista del 15 al 23 de diciembre, con horarios extendidos para facilitar las compras.

Entre los puntos con mayor participación destaca el tianguis de San Pedrito, donde se prevé la presencia de más de mil comerciantes. Para la zona Centro se contempla la instalación de aproximadamente 115 puestos.

Chavira Álvarez destacó que la oferta incluye productos elaborados artesanalmente y a precios accesibles, por lo que invitó a la población a acudir a estos espacios y respaldar el comercio local.

“Acudan a nuestros tianguis, hay que aprovechar ahorita que ya está instalado el de Pila Seca, hay que apoyarlos, compren lo que necesitan para decorar su casa, sus nacimientos, todo lo necesario para esta temporada tan bonita que se nos avecina”, expresó.