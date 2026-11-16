Jesús Becerra Santiago asumió la secretaría general de la CONTU, en el paraninfo Enrique Díaz de León.

Recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y defender el financiamiento público de las instituciones de educación superior, serán los temas centrales que empujará el nuevo secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), Jesús Becerra Santiago, actual líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG).

La CONTU afilia a más de 100 sindicatos de 67 universidades e instituciones de educación superior y es de las organizaciones gremiales más fuertes en el país.

La toma de protesta del nuevo líder de la CONTU se realizó en el paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara (UdeG), con la presencia de la rectora general, Karla Planter Pérez y el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí.

Jesús Becerra presidirá la CONTU de 2026 a 2029 y señaló que entre las prioridades de su gestión está la de recuperar la capacidad de compra de los salarios universitarios, eliminar las remuneraciones por debajo del salario mínimo y superar las restricciones a las negociaciones colectivas con las rectorías de las universidades miembros, además de exigir estabilidad laboral, contratos dignos y acceso a la seguridad social para profesores de asignatura, personal temporal y contratados por honorarios.

Adelantó que impulsarán en el Congreso de la Unión la modificación de la Ley General de Educación Superior, para que los gobiernos y congresos estatales estén obligados a incrementar el subsidio público, al menos un 1 por ciento anual, hasta alcanzar la aportación de manera equitativa a la que otorga el gobierno federal.

Becerra Santiago consideró que el gobierno federal no está dando el trato que les corresponde a las universidades, ni tampoco lo hacen los gobiernos estatales.

La rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, expresó su deseo de que la nueva gestión sindical “contribuya de manera fuerte e importante al desarrollo y crecimiento de las organizaciones sindicales, así como también continúen en el camino del dialogo y la construcción de consensos entre sindicatos y universidades para favorecer y mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores universitarios”, dijo.

Afirmó que la UdeG y la CONTU comparten la misma causa y la misma razón de ser, que es el bienestar de quienes trabajan por y para la universidad y la educación.

El subsecretario de Educación Superior y ex rector General de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, pidió confianza a quienes conforman la CONTU y sus agremiadas y agremiados para trabajar en poner orden en las finanzas de todas las universidades públicas con pleno respeto a su autonomía.

“Lo vamos a hacer respetando la autonomía, pero tenemos que hacerlo, porque lo cierto es que los sistemas pensionarios de las universidades están poniendo en riesgo a la propia universidad. También necesitamos hacer cambios en las burocracias, en los gastos excesivos y en las prioridades que tienen las autoridades”, advirtió Villanueva Lomelí.

“Tenemos que lograr que el dinero de arriba llegue abajo, pero también que llegue más dinero”, señaló el subsecretario de la SEP.

Además de Jesús Becerra como líder nacional, integran la CONTU, Natalia Juárez Miranda, como secretaria de Derechos Laborales y Libertad Sindical y Francisco Hernández Herrera, líder del Sindicato de Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, como secretario de Inteligencia Sindical.

Natalia Juárez, quien dirige el STAUdeG forma parte de la nueva dirigencia de la CONTU.

Natalia Juárez dijo que la mayor fortaleza de la Confederación radica en la colectividad y en trabajar de manera conjunta sin perder de vista las causas comunes a pesar de las diferencias.

Coincidió que la agenda principal de la CONTU debe enfocarse en defender la educación superior pública, lograr la recuperación salarial, dignificar el trabajo universitario y fortalecer los derechos laborales.