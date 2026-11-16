Más de 2 mil 783 personas, entre estudiantes, deportistas, integrantes de asociaciones civiles, elementos de fuerzas armadas y personal de seguridad pública y protección civil, formaron parte del tradicional desfile cívico deportivo, con el que se conmemoró en Jalisco el 116 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana.

Participaron 29 contingentes que realizaron exhibiciones con más de 111 vehículos oficiales, motocicletas, bicicletas y caballos, además de actividades musicales, deportivas y marcha a pie. El desfile fue organizado por la Secretaría de Educación (SEJ).

Bajo el lema “La Actividad Física y el Deporte, pilares de una vida saludable”, el recorrido inició a las 10:00 horas en Avenida Chapultepec, a la altura de la Glorieta de los Niños Héroes, y concluyó en Avenida México.

Por parte del CODE Jalisco, participaron en el desfile 300 atletas de alto rendimiento de todas las disciplinas y de deporte adaptado, además de metodólogos y entrenadores, quienes son parte de la Selección Jalisco, que este año ganó el campeonato 25 de Olimpiada Nacional –con récord de 501 medallas de oro–, y el título 21 de Paralimpiada Nacional.

Durante el evento, las autoridades realizaron la entrega del Premio Estatal del Deporte y el Premio Jalisco al Mérito Deportivo 2026, en sus distintas categorías con el objetivo de reconocer la trayectoria, el esfuerzo y el compromiso de deportistas y entrenadores que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento del deporte en la entidad.

El Premio Estatal del Deporte 2026 fue otorgado a Eduardo Sánchez Reyes, atleta de deporte adaptado destacado en boccia, quien obtuvo dos medallas de plata en el Challenger Mundial de Birmingham, Estados Unidos, y en el Campeonato Mundial de Seúl, Corea, ambos celebrados este año, y recibió una aportación por 110 mil pesos, más una medalla conmemorativa.

En el Premio Jalisco al Mérito Deportivo 2026, modalidad de Deporte Adaptado, el primer lugar también correspondió a Eduardo Sánchez Reyes, de boccia; el segundo a Freya Danae Nieves Medina, de para atletismo, y el tercero a Ana Lucía Vicente García, de para triatlón, quienes recibieron reconocimientos económicos de 100 mil, 40 mil y 20 mil pesos, respectivamente.

En la categoría de Deporte Convencional, el primer lugar fue para Frania Valeria Tejeda Riverón, de esgrima; el segundo para Mía Zacil Cueva Lobato, de clavados, y el tercero para Lía Yatzil Cueva Lobato, también de clavados, con estímulos económicos de 100 mil, 40 mil y 20 mil pesos, respectivamente.

El primer lugar en la categoría de entrenadora de Deporte Adaptado fue para Amanda Reyes Castillo, de boccia, quien destacó por los resultados obtenidos en el Campeonato Mundial de Seúl y el Challenger Mundial de Birmingham, donde consiguió medallas de plata, además de las preseas de oro y plata alcanzadas por sus atletas en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026. Quien además es madre y entrenadora de Eduardo Sánchez Reyes.

En la categoría de entrenador de Deporte Convencional, el reconocimiento fue para Socorro Elizabeth Martínez Barragán, de esgrima, por los resultados internacionales de sus atletas, entre ellos las medallas obtenidas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, así como en competencias panamericanas y copas mundiales.

El evento estuvo encabezado por Carlos Arias Madrid, Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco, acompañado por José Luis Álvarez Pulido, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; Verónica Delgadillo, Presidenta Municipal de Guadalajara; Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación del Estado de Jalisco; y Luis Fernando Ortega Ramos, Director General del CODE Jalisco.

Igual asistieron autoridades estatales, municipales, educativas y representantes de corporaciones de seguridad y fuerzas armadas, así como cientos de tapatíos.

El evento concluyó alrededor de las 12:00 horas con reporte de saldo blanco.

GALARDONADOS

● Freya Danae Nieves Medina, de para atletismo, consiguió medallas de oro en el Campeonato Nacional para Sordos de Toluca, el Panamericano Absoluto Deportivo de Sordos en Guayaquil, Ecuador, y la Paralimpiada Nacional Guadalajara 2026.

● Ana Lucía Vicente García, de para triatlón, conquistó el oro en el Campeonato Panamericano de paratriatlón en Antofagasta, Chile, y la plata en la Copa Mundial de paratriatlón en Alhandra, Portugal. De igual manera tuvo participación en el Campeonato Mundial de paratriatlón, Pontevedra, España.

● Frania Valeria Tejeda Riverón, de esgrima, obtuvo el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, además de coronarse campeona nacional y del clasificatorio a dicha justa. Actualmente ocupa el primer lugar del ranking nacional 2025-2026.

● Mía Zacil Cueva Lobato, de clavados, destacó en el Campeonato Mundial Juvenil de Rijeka, Croacia, donde obtuvo tres medallas de oro y una de plata; además, consiguió siete oros en la Olimpiada Nacional 2026.

● Lía Yatzil Cueva Lobato, también de clavados, consiguió una medalla de oro, una de plata y dos de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil de Rijeka, Croacia, así como ocho preseas en la Olimpiada Nacional 2026.