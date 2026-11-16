Imagen de Amigos del Campo que enlista las carreteras que serán bloqueadas.

El bloqueo de diversas carreteras en Jalisco que realizarán productores de maíz este martes a partir de las 10 de la mañana será total, advirtió Elizabeth Martínez Hernández, agro productora de Tlajomulco, quien forma parte de la asociación Amigos por el Campo.

En su caso ella participará en la protesta de la vía Guadalajara-Colima, que es la vía de comunicación para el transporte de carga que viene del puerto de Manzanillo.

La protesta incluye los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato y una de las vías más importantes que se bloqueará será la carretera Guadalajara-Colima, a la altura del kilómetro 40, donde hay enlaces a las carreteras a Jocotepec y Mazamitla, y a Barra de Navidad.

“Toda la carretera se va a tapar. Ni para entrar ni para salir. Es a la 10 de la mañana, en teoría a esa hora ya estaría bloqueando todo, vamos a llegar antes precisamente para organizarnos bien, para organizar como va a ser el acomodo y todo, mas o menos. Somos los mismos que el año pasado”, explicó.

Elizabeth Martínez explicó que esta vez no aceptarán que les ofrezcan mesas de diálogo, si no se formalizan acuerdos por escrito.

La protesta se debe a una severa crisis económica entre los productores del campo, ya que una tonelada de maíz se las compran en 5 mil 300 pesos y producirla a ellos les cuesta 5 mil pesos, por lo que prácticamente no tienen utilidades.

“Ya ahorita no estamos para mesas de trabajo, ni para mesas de diálogo. Todo el año se estuvo yendo a México, todo el año se estuvo hablando, se trató de llegar a un consenso. No son tontos, ellos saben perfectamente cuál es el problema del agricultor. Ahora sí que es cosa que deverás lo que proponemos nosotros vaya de acuerdo con su proyecto de país. Esa es la realidad”, dijo Elizabeth Martínez.

La agrupación Amigos por el Campo presentó un escrito a la bancada de Morena en el Congreso de Jalisco, dirigido al diputado Miguel de la Rosa, a quien le piden su intervención y respaldo ante un problema que es prioritario para el presente y el futuro del campo jalisciense.

En el pliego petitorio solicitan que se revise el monto económico que aporta el gobierno de Jalisco por tonelada de maíz.

El gobierno de Sinaloa por ejemplo aportó 400 pesos por tonelada de maíz y Jalisco aportó solo 150 pesos, por lo que se pide que se aumente justo a 400 pesos por tonelada.

Los maiceros piden un precio por tonelada de 7 mil 200 pesos.

En Jalisco, habrá bloqueos en las carreteras Guadalajara-Colima; Guadalajara-Nogales; autopista Guadalajara-México, a la altura de la caseta de Ocotlán y La Barca-Atotonilco, así como en la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno, a la altura de la caseta de cobro de Tepatitlán.

Selene Pantoja, integrante de Amigos por el Campo en La Barca, explicó que ellos van a cerrar la autopista Guadalajara-Colima, a la altura de Ocotlán y la carretera La Barca-Atotonilco.

La entrevistada dijo que suben los insumos como el diésel y los fertilizantes, sin embargo, el precio del maíz no aumenta. “Suben los agro químicos, las semillas, agua, luz, todo sube, a excepción del precio de nuestros granos”, se quejó.

“También pedimos apreciación del producto nacional, porque nuestro producto es el menos valorado, prefieren comprar de otros lados que comercializar nuestro producto, el maíz que tenemos aquí”, explicó Selene Pantoja, quien es hija y nieta de maiceros.