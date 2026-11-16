Alrededor de 450 personas recibieron mil 800 despensas durante la última entrega del año del programa “Tu Alimentación Siempre Cerca”, del Gobierno de Tlajomulco, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2026.

La distribución se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Centro Administrativo de Tlajomulco (CAT), donde el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez señaló que la estrategia busca apoyar a familias en situación de vulnerabilidad y contribuir a reducir los gastos destinados a la alimentación.

El presidente municipal afirmó que el número de apoyos alimentarios se ha quintuplicado y adelantó que buscará ampliar los recursos disponibles para mantener y fortalecer la atención social.

“Ahora vamos a entregar mil 800 despensas a todas y a todos ustedes, pero vamos a llevarnos el compromiso aquí con la presidenta Bianca de que vamos a seguir tocando puertas, buscando recursos para cada vez tener mejores alternativas y para poder tener mayor equidad en todas nuestras familias”, expresó.

Por su parte, la presidenta del DIF municipal, Bianca Sunderman Arriero, aseguró que el organismo mantendrá la atención a las personas beneficiarias mediante distintos apoyos, entre ellos alimentos, ropa y pañales, de acuerdo con las necesidades de cada hogar.

El programa opera durante todo el año mediante entregas cada cuatro meses. Además de las despensas, incluye pláticas y orientación sobre nutrición y economía familiar, con la intención de promover hábitos alimenticios saludables y apoyar la administración de los recursos en los hogares.