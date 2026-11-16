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Guadalajara reforzó la supervisión del operativo de abastecimiento de agua ante los tandeos con la instalación de 30 cámaras de videovigilancia en las pipas que distribuyen el recurso en distintas colonias de la ciudad. La alcaldesa Verónica Delgadillo informó que durante esta semana se colocarán 20 equipos adicionales para alcanzar un total de 50 unidades monitoreadas.

La medida surge luego de reportes vecinales sobre la calidad del agua entregada por algunas pipas y señalamientos de presuntas preferencias en el reparto. La presidenta municipal explicó que las cámaras permiten dar seguimiento al proceso completo, desde la carga en las garzas hasta la entrega a los habitantes y el regreso de las unidades, todo bajo supervisión desde el centro de control del operativo.

Delgadillo hizo un llamado a la población para reportar cualquier situación irregular mediante GuaZap, al número 33 3610 1010, o la línea 070.

El Ayuntamiento recordó que mantiene una investigación interna por un caso reportado en redes sociales relacionado con agua de mala calidad. De manera preliminar, detectó que el líquido se cargó en condiciones adecuadas, pero el tanque de la pipa presentaba deficiencias. Por ello, se reforzaron los protocolos de limpieza y supervisión.

Actualmente operan 70 pipas para atender las afectaciones derivadas de los tandeos, con una meta diaria de distribución de 2.1 millones de litros de agua. Además, el municipio mantiene 39 cisternas en distintos puntos de la ciudad y aseguró que el apoyo continuará mientras persistan las afectaciones por el calendario de rotación del servicio.Tras quejas por la calidad del agua y presuntas irregularidades en la distribución, el Ayuntamiento colocó 30 cámaras en las pipas y sumará 20 más esta semana; pide a la ciudadanía reportar anomalías a través de GuaZap o el 070.