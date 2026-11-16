El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque rehabilitó y equipó el pozo número 10, ubicado en San Sebastianito, con lo que elevó su capacidad de extracción de ocho a 25 litros de agua por segundo, más del triple de su producción inicial.

La intervención busca fortalecer el suministro en Los Olivos y San Sebastianito, así como apoyar a otras colonias afectadas por los problemas de abastecimiento relacionados con los tandeos del SIAPA.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, explicó que alrededor del 35 por ciento del territorio de Tlaquepaque se abastece mediante pozos municipales. El municipio cuenta con 22 instalaciones de este tipo, cuya producción también se utiliza para apoyar a zonas con dificultades en el suministro.

“En este caso, el pozo 10 fue rehabilitado, fue cambiada la bomba, fue cambiado el transformador, fue cepillado y desazolvado y pasamos de poder obtener ocho litros por segundo a 25”, detalló la alcaldesa.

De acuerdo con el Gobierno municipal, actualmente el pozo entrega 23 litros por segundo al sistema de abastecimiento de Los Olivos y San Sebastianito, con una presión reportada de 2.3 kilogramos por centímetro cuadrado.

Los trabajos incluyeron el retiro del equipo de bombeo anterior, desazolve para recuperar ocho metros de profundidad, cepillado de las paredes y pistoneo para desprender materiales acumulados. También se aplicó un tratamiento químico para eliminar incrustaciones de óxidos y dispersar arcillas.

Como parte del nuevo equipamiento se instaló una bomba sumergible de 75 caballos de fuerza, a 200 metros de profundidad; se sustituyó el transformador, renovó la instalación eléctrica y agregó un variador de velocidad para regular el funcionamiento del equipo.

Pérez Segura señaló que el agua de los pozos municipales también permite reforzar la distribución mediante las 32 pipas del Ayuntamiento y el sistema de cisternas, con apoyo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).