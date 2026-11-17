Abre la llave, llena un vaso y míralo a contraluz. ¿Te lo tomarías?

Si vives en Guadalajara, lo más probable es que no. Yo tampoco. Y eso no es nuevo. Aquí no es como en otros países donde abres la llave y te sirves un vaso. Desde hace años el garrafón vive en nuestra cocina y el agua de la llave la usamos para bañarnos, lavar trastes, trapear o lavar la ropa. Este año, además, la hemos visto salir con color, con olor y hasta con tierra. Y aunque no te la tomes, es con la que te bañas, con la que bañas a tus hijos y con la que lavas los platos donde comes.

Hoy no les voy a hablar de tandeos ni de pipas, de eso ya se ha dicho mucho. Quiero platicarles de algo que casi nadie pregunta: ¿qué calidad tiene el agua que sí nos llega? Y, más interesante todavía, ¿tenemos derecho a saberlo?

Sí, lo tenemos. El artículo 4° de la Constitución dice que el agua para uso personal y doméstico tiene que ser suficiente, salubre, aceptable y asequible. Casi siempre nos quedamos con lo de “suficiente”, porque es lo que duele cuando no sale nada de la llave. Pero salubre quiere decir que esa agua no te debe enfermar, y no solo la que te tomas, también la que usas para bañarte o lavar los trastes. Y el artículo 6° nos reconoce el derecho a la información pública. Juntando los dos, tenemos derecho a agua limpia y también a saber si de verdad está limpia.

En la práctica, ese segundo derecho se nos ha quedado medio olvidado.

Según los datos de monitoreo del SIAPA que dio a conocer N+, en 2025 salieron fuera de norma en algún momento 278 de los puntos que monitorea en la zona metropolitana. Son alrededor del 23%, casi uno de cada cuatro. Hubo turbiedad muy por encima de lo permitido, color fuera de rango y hasta coliformes fecales en algún punto.

A mí me llamó la atención otra cosa.

Mientras aparecían esos resultados, los muestreos bajaron. A principios de año se hacían más de cien al mes y en diciembre se hicieron once. ¿Por qué? Busqué y no encontré una explicación pública. Puede que la haya y que sea razonable, pero entonces sería prudente y correcto que nos la cuenten. Y cuando se compartieron los resultados, venían solo con el nombre de la calle, sin colonia ni municipio. Uno de los puntos donde salieron coliformes fecales, por ejemplo, venía registrado como “Emiliano Zapata y Felipe Ángeles”. ¿En qué colonia? ¿En qué municipio? ¿Cómo sabe una familia si se trata de su cuadra?

Para ser justos, hay que ver el otro lado. Medir la calidad del agua cuesta dinero. Se necesitan laboratorios, personal y reactivos, y un organismo en plena crisis trae mil pendientes encima. También entiendo a quien piensa que publicar cada dato puede asustar a la gente, sobre todo si nadie lo explica bien.

Yo lo veo distinto. Cuando no sabemos nada, nos imaginamos lo peor, y eso asusta más que cualquier dato. Además, si los resultados salen bien, a la propia autoridad le conviene que se sepan. Como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme.

En otros países existen mecanismos que podríamos tomar como referencia. En Estados Unidos, por ejemplo, la ley obliga a quienes distribuyen agua a mandarle cada año a sus usuarios un reporte de calidad, con lo que midieron, lo que encontraron y lo que están haciendo al respecto. Tener esa obligación no resuelve todos los problemas, pero ahí el usuario por lo menos sabe qué está recibiendo.

Y aquí entra algo que me parece clave. En teoría, cualquier persona puede pedir por transparencia los resultados de calidad del agua de su zona, y en papel es gratis. En la práctica, ya sabemos cómo es esto. Formatos, requisitos, plataformas que se caen, plazos que se alargan y respuestas que a veces no responden nada, en fin, te piden hasta las perlas de la Virgen para hacer un reporte o una solicitud. No es raro que casi nadie lo haga. Tanto, que este año vecinos y colectivos, con apoyo de académicos, salieron a medir el agua por su cuenta, y en un informe presentado a mediados de año reportaron 184 muestras en 90 colonias. Fue con tiras reactivas, que no sustituyen a un laboratorio ni retratan toda la red, pero dicen mucho de las ganas que tiene la gente de saber.

Por eso creo que esta información no debería depender de que el ciudadano la pida. El servicio de agua le corresponde a los municipios, así lo marca el artículo 115 de la Constitución, y en la zona metropolitana lo opera el SIAPA. La vigilancia sanitaria le toca a las autoridades de salud. Entre todos, lo lógico sería rendir cuentas de cómo llega el agua a cada colonia. Y no hablo de subir un archivo a una página que nadie visita para decir “ya cumplí”. Hablo de difundirlo, de que la gente se entere. La Constitución no dice literalmente que tenga que existir una página con la calidad del agua por colonia. Lo que sí dice, en su artículo 1°, es que todas las autoridades deben garantizar los derechos humanos, y esta sería una forma muy concreta de hacerlo. Si ya hay una página para saber qué día te toca el agua, ¿por qué no podría haber algo igual para saber cómo te llega? Y si se detecta un riesgo para la salud, ¿no deberían los vecinos recibir un aviso a tiempo, claro y con recomendaciones de qué hacer?

Así que te pregunto: ¿cuándo fue la última vez que pensaste en lo que trae el agua con la que bañas a tus hijos o con la que cocinas? ¿O ya nos acostumbramos a no preguntar?

Desde Derecho en Perspectiva sostengo que el derecho al agua no se acaba en que salga algo de la llave. También incluye saber qué es lo que sale, sin tener que pelearse con un trámite para enterarse. Abrir la llave no debería ser un acto de fe.

El agua limpia es un derecho, y saber si está limpia, también.

@kaarinacano