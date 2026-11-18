Dos mujeres fueron detenidas en operativo vs "El Topo"

Luego de que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad del Gobierno de México, dio a conocer la aprehensión de César Daniel “N”, alias “El Topo”, líder de la célula de “Los Deltas”, así como la captura de dos sujetos y la muerte de tres presuntos sicarios que enfrentaron a los agentes federales, la Marina Armada actualizó la cifras.

La dependencia naval informó que en el seguimiento del operativo en Jardines del Sol, municipio de Zapopan, también se capturó a dos mujeres, dos hombres y un menor de edad, con lo que suman ocho los detenidos en total dentro de la movilización desplegada la madrugada de este miércoles por fuerzas federales.

Dos mujeres fueron detenidas en operativo vs "El Topo"

La Marina indicó que en uno de los sujetos detenidos se hallaba con un fusil de asalto en su poder.

Fusil de asalto asegurado

Resaltó que de los tres agresores fallecidos, uno de ellos perdió la vida durante su traslado a un hospital, luego de que resultara herido al atacar a las fuerzas federales.