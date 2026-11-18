Por la desaparición de un hombre al que señalaban de haber robado un automóvil y quien desde enero del 2021 está ilocalizable, cinco policías municipales de Tonalá recibieron una condena de 40 años de prisión.

La Fiscalía de Jalisco informó que los gendarmes fueron encontrados culpables por el delito de desaparición forzada de personas y que la resolución fue posible gracias a “las labores de litigación y seguimiento de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas”.

Según lo que dio a conocer la dependencia estatal, los hechos ocurrieron el 28 de enero de 2021 en calles de la Colonia Loma Dorada, de Tonalá.

Ese día, el masculino víctima se encontraba con dos amigos suyos, cuando una persona llegó reclamándoles que se habían robado un vehículo.

Al parecer el acusador se retiró pero momentos después arribaron patrullas de la policía municipal en donde viajaban tres agentes identificados como Juan Manuel “N”, David “N” y Armando “N”, quienes detuvieron a la víctima y a sus amigos.

Poco después también se presentaron en el lugar a bordo de dos motocicletas oficiales, los elementos Ricardo “N” y Luis Gerardo “N”.

La víctima y sus amigos fueron trasladados hasta un huesario en donde había civiles armados; en dicho lugar los policías estuvieron interrogando a los tres hombres bajo arresto, en torno al automóvil robado.

A final de cuentas los amigos del masculino víctima fueron dejados detenidos por falta administrativa y remitidos en una patrulla a la comisaría, mientras que a él se lo llevaron en otra unidad oficial y desde ese momento no se sabe nada de su paradero.

Una vez que el Ministerio Público tuvo conocimiento de los hechos, iniciaron las investigaciones que permitieron identificar a los cinco señalados y capturarlos para formular imputación y vincularlos a proceso.

Tras la continuidad de las etapas de un juicio oral, un tribunal colegiado los encontró penalmente responsables de los hechos.

A Juan Manuel “N”, David “N”, Armando “N”, Ricardo “N” y Luis Gerardo “N” se les impuso una pena privativa de la libertad de 40 años, además de que se fijó para cada uno, multa por diez mil veces el salario mínimo a la fecha de los hechos, más otra cantidad por la reparación del daño para las víctimas indirectas, o sea los deudos del desaparecido.

La Fiscalía del Estado aseguró que continúa con las acciones de búsqueda para el total esclarecimiento de estos hechos, pese a que ya transcurrieron casi seis años de los hechos.