La coordinación entre poderes y la responsabilidad social fueron los temas centrales de la Sesión Solemne del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en la que el Gobernador Pablo Lemus Navarro participó para conmemorar el 202 aniversario de la creación del Poder Judicial en la entidad.

Durante el acto, el Mandatario reconoció la disposición del Poder Judicial para contribuir a enfrentar la problemática del abasto y la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Como ejemplo, destacó que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Luis Álvarez Pulido, se acercó para manifestar la intención de regularizar los adeudos pendientes de la institución con el SIAPA.

“El Magistrado Presidente José Luis Álvarez Pulido se acercó conmigo, a nombre de todas y todos ustedes, magistradas y magistrados, y me dijo: el Poder Judicial tiene una alta responsabilidad en esta crisis, queremos pagar cualquier adeudo pendiente que se tenga”, relató Lemus.

El Gobernador consideró que esta decisión representa un ejemplo de responsabilidad y solidaridad institucional ante una situación que afecta directamente a las familias de la zona metropolitana.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la Sesión Solemne en conmemoración al 202º aniversario del establecimiento del Poder Judicial de Jalisco (HECTOR HERNANDEZ)

Avanzan obras para recuperar el suministro

Ante los integrantes del Poder Judicial, Lemus informó sobre los trabajos técnicos para recuperar el abasto de agua y mejorar su calidad. Detalló que el martes 17 de noviembre entró en operación el segundo sistema de bombeo de la planta de Las Pintas hacia la Planta Potabilizadora Número 1 (PP1), ubicada en Miravalle.

Adelantó que en los próximos días se pondrá en marcha el tercer sistema de bombeo y que, junto con la recuperación de la Planta Potabilizadora Número 4, en Toluquilla, se busca restablecer los 2 mil 500 litros por segundo que dejaron de recibirse tras el cierre preventivo de Las Pintas.

El Mandatario reconoció que los avances representan un paso importante, aunque advirtió que todavía falta trabajo para superar la contingencia.

“Ha sido un logro histórico, no quiere decir que la crisis ha terminado, no quiero decir eso, nos falta todavía tiempo, pero gracias a la confianza de la ciudadanía, con trabajo, con estudios técnicos, estamos dándole la vuelta al problema y resolviéndolo”, expresó.

Asimismo, señaló que las obras hidráulicas que realiza el Gobierno estatal contemplan una inversión de 10 mil 500 millones de pesos, sin recurrir a deuda pública, privatización ni incrementos en las tarifas del agua.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la Sesión Solemne en conmemoración al 202º aniversario del establecimiento del Poder Judicial de Jalisco (HECTOR HERNANDEZ)

Justicia y colaboración institucional

Por su parte, José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, destacó la responsabilidad cotidiana de quienes integran el Poder Judicial y la importancia de mantener una institución cercana a la sociedad, capaz de escuchar y atender asuntos que impactan directamente en los derechos y la vida de las personas.

“Cada persona que trabaja en el Poder Judicial, cada día, ustedes y todos nosotros recibimos cada día personas que llegan con asuntos importantes para sus vidas, asuntos que impactan en sus derechos, sus pensiones, sus rentas”, señaló.

También reconoció la colaboración con el Ejecutivo estatal y el respeto a la autonomía de los poderes, al considerar que el trabajo conjunto permite avanzar hacia una justicia sólida que contribuya a la paz social, la seguridad y el desarrollo económico de Jalisco.

En este contexto, Lemus reconoció la participación del magistrado presidente en las mesas semanales de seguridad interinstitucional, donde coinciden autoridades federales, estatales y municipales, bajo el respeto al Estado de Derecho y la autonomía institucional.

A la Sesión Solemne asistieron representantes del Poder Legislativo, funcionarios estatales e invitados especiales.