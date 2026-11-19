Jalisco busca fortalecer la educación superior mediante una agenda común que articule el trabajo de universidades, centros de investigación, empresas y dependencias públicas, como parte de los acuerdos establecidos durante la quinta sesión ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES).

La reunión fue encabezada por Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, quien destacó la importancia de sumar las capacidades de los distintos sectores para consolidar un modelo educativo pertinente, incluyente e innovador, vinculado con las necesidades económicas y sociales del estado.

Construye Jalisco una agenda común para fortalecer la educación superior

Durante el encuentro, los participantes plantearon fortalecer la relación entre universidades y empresas, impulsar las carreras técnicas y tecnológicas, incorporar inteligencia artificial en los programas académicos y ampliar las oportunidades de educación dual. También se destacó la importancia de mejorar la orientación vocacional y acercar a las familias a las opciones de formación tecnológica.

Como resultado, se acordó conformar cinco mesas de trabajo que establecerán una ruta de acciones hacia 2027. Los temas serán indicadores educativos y mejora continua; modelos pedagógicos de vanguardia; investigación y desarrollo tecnológico; vinculación productiva y sector social, así como impacto y retribución social.

Estos grupos reunirán a especialistas y representantes de instituciones educativas, Gobierno, empresas y centros de investigación, con el propósito de generar propuestas que fortalezcan la formación de estudiantes y su incorporación al mercado laboral.

Construye Jalisco una agenda común para fortalecer la educación superior

Actualmente, Jalisco ocupa el cuarto lugar nacional en matrícula de educación superior, con 330 mil 239 estudiantes distribuidos en 267 instituciones, cifra que representa una oportunidad para ampliar la coordinación y responder a los retos educativos de la entidad.

Para saber:

Asistentes a la 5ta sesión COEPES