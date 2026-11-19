Ante las dificultades que enfrentan algunas familias para almacenar el agua que reciben durante los tandeos del SIAPA, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque comenzó la entrega de los primeros 600 tinacos de un total de 2 mil 500 que distribuirá en el municipio.

La primera jornada se realizó en la colonia Nueva Santa María, donde también se atendió a vecinos de colonias cercanas. La entrega se prolongó hasta la medianoche.

El programa contempla depósitos con capacidad de 200 litros y está dirigido a habitantes de 14 colonias identificadas como prioritarias por las afectaciones en el suministro. La intención, explicó Juan Orozco Flores, encargado del programa, es atender una de las necesidades detectadas durante el mes y medio que lleva el operativo municipal de distribución de agua: viviendas que no cuentan con aljibes o depósitos adecuados para conservar el líquido.

El funcionario aclaró que los puntos anunciados para las entregas funcionarán como sedes y no serán exclusivos para residentes de una colonia, por lo que podrán acudir personas de zonas aledañas.

“Los puntos de entrega que se van a hacer y que ya publicó la presidenta municipal, Laura Imelda, en sus redes sociales no son puntos exclusivos para las colonias, son puntos sedes, sin embargo no son exclusivos, pueden ir (vecinos) de las colonias de su alrededor para solicitar su tinaco”, explicó.

Las jornadas se realizarán por las tardes los lunes, miércoles y sábados, con recorridos en puntos cercanos a los domicilios. El calendario se publicará en las redes sociales y en la página oficial del Gobierno de Tlaquepaque.

Para recibir el apoyo se debe presentar identificación oficial y comprobante de domicilio. La entrega será de un tinaco por familia y se dará preferencia a personas adultas mayores o con discapacidad.

Entre las colonias consideradas están Nueva Santa María, Guayabitos, Alfredo Barba, Arroyo de las Flores, El Tapatío, Lomas del Cuatro, San Pedrito, Buenos Aires, Villa Fontana, El Vergel II, Tateposco, El Órgano, Las Huertas y San Martín de las Flores.

Patricia Elizabeth Villegas, vecina beneficiada, consideró que el apoyo ayudará a las familias que enfrentan problemas con el suministro y la calidad del agua.

“A veces nos engañan y parece que esta vez no. Esta entrega nos beneficia a todos como colonia. El agua que nos llegaba olía muy feo como a popó. Hay lugares en donde dejan meses sin agua, y ahora con esta entrega de tinacos es una prueba de que el gobierno sí cumple”, comentó.

La distribución de depósitos se suma al operativo de abastecimiento que mantiene el municipio ante los tandeos, con 32 pipas, 60 cisternas y tres plantas potabilizadoras, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la empresa Arca Continental.

El municipio también cuenta con una pipa de agua purificada de Bonafont, que recorre diariamente distintas colonias para abastecer a las familias con agua para consumo.