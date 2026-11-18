Con una inversión de 71.9 millones de pesos, el Gobierno de Tlajomulco concluyó la obra civil del nuevo Centro Administrativo Tlajomulco (CAT) del Corredor Chapala, infraestructura que busca acercar los servicios municipales a las comunidades y empresas asentadas en esta zona.

El inmueble cuenta con mil 426 metros cuadrados de construcción distribuidos en dos niveles, además de estacionamiento, plazoleta pública y áreas verdes. Sin embargo, todavía no comenzará a funcionar: la siguiente etapa será el equipamiento de sus instalaciones.

Durante la entrega de la obra, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez señaló que el centro permitirá concentrar distintos trámites y servicios para evitar que habitantes y empresarios tengan que trasladarse hasta otras oficinas del municipio.

“Necesitamos estar a la altura de la gente que está invirtiendo en esta zona y no traerlas de oficina en oficina o a distancias muy largas. Aquí van a tener todos los trámites y procesos del Gobierno para que puedan facilitarles las inversiones a todos nuestros empresarios”, afirmó.

Gerardo Quirino entrega CAT Corredor Chapala (Gobierno Tlajomulco)

En la planta baja se contempla un área médica con consultorio general, ortopedia, curaciones, farmacia y sala de espera, además de cajas de pago, ventanilla única y módulos de atención ciudadana. En el segundo nivel habrá oficinas y espacios de trabajo para distintas dependencias municipales.

El coordinador de Gestión del Territorio y Obra Pública, René Caro Gómez, explicó que el centro atenderá tanto a habitantes de fraccionamientos como Agaves, Rancho Alegre y Silos, y localidades tradicionales como La Purísima y La Calera.

También se prevé que concentre áreas de Cercanía Ciudadana y Servicios Públicos para atender reportes de bacheo, poda y otras necesidades de las comunidades del corredor.

La infraestructura se suma a la red de atención municipal, que ya cuenta con el CAT de López Mateos y el Centro Administrativo de Cabecera. Su puesta en operación dependerá de que concluya el equipamiento.