Desde la tribuna legislativa respondió a las preguntas el secretario de Gestión del Agua, Ernesto Marroquín.

Legisladores de diversos partidos hicieron duras críticas a los integrantes del Gabinete Estatal del Agua, por la mala calidad del agua que le han suministrado a la mayoría de hogares y negocios metropolitanos.

A la comparecencia por la Glosa del Informe de Pablo Lemus, acudieron el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín; el director del SIAPA, Ismael Jáuregui y el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Luis Barboza Niño.

La diputada de Futuro, Mariana Casillas, afirmó que el agua está enfermando a los habitantes y ello debería implicar responsabilidades legales para los funcionarios.

Agregó que las personas exigen fechas claras para que la crisis hídrica se termine.

“Análisis oficiales de laboratorio, pero también independientes, han documentado coliformes fecales, plomo y otros metales pesados y aún así miles de familias siguen pagando por un servicio que podría matarlos. Jalisco se ha convertido en noticia mundial por algo que debería avergonzar a cualquiera que esté en su gobierno, su incapacidad para garantizar agua limpia a la población”, apuntó la diputada.

El secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, afirmó que antes de que las grandes obras se realicen con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos por parte del gobierno de Jalisco, se trabaja en una estrategia inmediata para mejorar la calidad del agua.

“Se han detectado 193 descargas en alrededor de 140 kilómetros que se han recorrido, de las cuales 82 recargas ya fueron eliminadas y estamos trabajando ahorita, a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA) se hizo un estudio de colectores y de obras que se tenían que realizar, las cuales nos está apoyando la SIOP. Traemos 17 acciones de colectores para eliminar estas descargas”, respondió el funcionario.

El legislador de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, recordó al director del SIAPA el incumplimiento de ese organismo, ya que cuando se aumentó 9.6% la tarifa del agua en 2025, se pidió que se realizaran auditorías y una reestructura administrativa.

De qué sirve, dijo Tonatiuh Bravo, que llegue agua nueva con el acueducto que se construirá de Chapala a Guadalajara, si el líquido llegará a un sistema de tuberías añejo.

“Se les pidió una propuesta de plan de acción para incrementar la eficiencia física y comercial, mejorar la calidad del agua, reducir desagües en zona con deficiencia histórica, transparentar gestión operativa y financiera, reestructurar la plantilla, optimizar la cartera vencida y esquemas de cobro y justificar el endeudamiento existente. Como ya se comentó, también se solicitaron dos auditorías integrales. El SIAPA no ha entregado esto al Congreso y el decreto está vigente”, advirtió.

El director del SIAPA, Ismael Jáuregui, reconoció que el sistema de medidores de agua está obsoleto y eso genera una baja facturación del servicio de agua. Seis de cada diez dispositivos no operan como deberían.

“Estamos en un proceso de renovación en cuestiones de medición. No tenemos actualmente una medición correcta en cerca de 60% de nuestros medidores, como bien lo comenta, las cuentas van subiendo y la cobranza va disminuyendo y eso desgraciadamente ha sido por la mala medición que se ha tenido”, dijo.

La legisladora de MC, Gabriela Cárdenas, criticó a Morena por lucrar políticamente con la crisis del agua.

“Irresponsable lo que hacen ustedes y los de su partido que, donde quiera que hay una desgracia, ahí están, nomás llevando agua para su molino”, finalizó.