Desaparición de Ricardo Cabezas Talavera | Desapareció tras acudir a una cita de trabajo en Zapopan. (Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco)

La Fiscalía de Jalisco no ha registrado como fallecido al asesor de bienes y raíces Ricardo Cabezas Talavera, desaparecido el 30 de julio de este año, y asegura que continúa buscándolo a pesar de que en agosto se localizó en la zona del Río Santiago, una parte humana (al parecer un brazo o una pierna) a la que se le hizo prueba de ADN y se confirmó que era parte de su cuerpo.

En la rueda de prensa con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco, la Vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, dio a conocer tal información y explicó que la ficha de búsqueda en este caso sigue activa, debido a que “los restos encontrados no corresponden a un órgano vital y jurídicamente hablando, mientras no se localicé un órgano vital pues nosotros no podemos dar en automático la baja por su localización”.

La funcionaria estatal fue cuestionada sobre el tema luego de que en un operativo desplegado la madruga de este miércoles 18, fuerzas federales capturaron en Jardines del Sol, municipio de Zapopan, a César Daniel “N”, alias “El Topo” junto con siete presuntos cómplices, señalados como integrantes de la célula de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) conocida como “Los Deltas”, a quienes se menciona como posibles autores de la desaparición de Cabezas Talavera.

Blanca Trujillo confirmó que Joselinne “N”, detenida en agosto por ese caso de desaparición y por la sustracción del dinero de las tarjetas de la víctima, sí está relacionada con “El Topo”, líder de la célula del CJNG capturada el miércoles en Zapopan, pero todavía no está comprobado que ella trabajara para dicho cabecilla criminal.

Joselinne "N", detenida por desaparición de Ricardo Cabezas Talavera

LÍDER DELTA SÓLO TENÍA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN

La responsable de la búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco aclaró además que “El Topo” sólo tenía en su contra una orden de aprehensión, correspondiente a la privación ilegal de la libertad del periodista y conductor de televisión local Jaime Barrera, ocurrida en marzo del 2024, y el cual regresó dos días después sano y salvo.

Aunque este miércoles el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, indicaron que “El Topo” tenía órdenes de aprehensión por los asuntos del periodista y del agente inmobiliario Cabezas Talavera, Blanca Trujillo aclaró que por el tema del agente inmobiliario “en este momento no hay como tal una orden emitida, pero sí está relacionado en el caso y estamos trabajando en los últimos detalles para poder obtener el mandamiento”