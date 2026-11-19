Desde siempre hemos escuchado el término “nube” por todos lados, muchas veces pasando por alto su significado real. Subimos fotos a la nube, guardamos documentos, escuchamos música y ahora también le hacemos preguntas a una inteligencia artificial que parece responder desde un cerebro que no sabemos exactamente qué es ni cómo funciona. Es fácil no cuestionarlo por su aparente simpleza: no lo vemos, no lo escuchamos y casi nunca pensamos en lo que ocurre detrás.

Pero, a pesar de llamarse nube, no es agua flotando. La nube está hecha de tierra, concreto, servidores, cables, chips, agua y electricidad. La inteligencia artificial, que muchos presentan como la industria más inmaterial de nuestro tiempo, está mucho más conectada con lo físico de lo que solemos imaginar.

Cada vez que un modelo de inteligencia artificial responde, hay máquinas trabajando en algún lugar. Esas máquinas se calientan, necesitan enfriamiento y consumen electricidad. La imagen pública de la IA suele estar dominada por pantallas, interfaces y respuestas inmediatas, pero todo eso es apenas el resultado visible de una infraestructura mucho más grande: subestaciones eléctricas, plantas de generación, sistemas de refrigeración, terrenos industriales y cadenas de suministro de semiconductores.

El problema no es que la inteligencia artificial consuma energía. Toda tecnología la consume. El problema es que hemos entendido la revolución digital como si estuviera separada del mundo material. Hemos reducido todo a un simple código en una computadora o a algo estudiado en un laboratorio, sin tomar en cuenta que la IA solo puede crecer al ritmo que su materia prima física se lo permita.

La Agencia Internacional de Energía estimó que los centros de datos representaron alrededor del 1.5% del consumo eléctrico mundial en 2024. Ese porcentaje puede parecer pequeño, pero detrás hay una tendencia preocupante para gobiernos, empresas eléctricas y sectores relacionados con el medio ambiente: la demanda está creciendo de forma constante y acelerada, especialmente por los centros de datos, lo que se traduce en un consumo eléctrico cada vez mayor.

Esto es importante porque la conversación deja de girar únicamente en torno a qué empresa puede tener el mejor desarrollo de IA. La pregunta también empieza a ser cuál de ellas será capaz de sostener, almacenar y procesar todos esos datos dentro de espacios físicos reales, con energía real y costos reales.

La paradoja es que muchas de las empresas que prometen hacer más eficiente el mundo están construyendo una infraestructura que exige enormes cantidades de recursos. Esto no significa que la IA sea necesariamente mala para el medio ambiente. Esa sería una conclusión fácil y probablemente errónea. La IA puede ayudar a optimizar redes eléctricas, mejorar la logística, acelerar la investigación científica, reducir desperdicios y encontrar eficiencias en industrias muy contaminantes. Pero para que eso ocurra, primero necesita existir sobre una base energética real.

Una tecnología puede ser útil y, al mismo tiempo, costosa. ¿De dónde saldrá la electricidad? ¿Quién pagará las nuevas redes? ¿Qué comunidades recibirán los centros de datos? ¿Qué pasa si la demanda privada de energía compite con necesidades públicas? ¿Cómo se mide el verdadero impacto ambiental de una industria que no emite humo frente al usuario, pero sí consume recursos a distancia?

La nueva economía digital no está reemplazando por completo a la economía física. La fábrica no desapareció; simplemente cambió de forma. Ahora puede parecer un edificio discreto, silencioso y lleno de servidores. La diferencia entre la fábrica visible y la inteligencia artificial es justamente esa: la visibilidad.

Por eso, al hablar de este tema no basta con preguntarnos si la IA nos quitará empleos, si hará mejor ciertas tareas o si cambiará la educación. También debemos preguntarnos qué tipo de infraestructura estamos construyendo para sostenerla. Una sociedad que quiere más IA necesita más energía, mejores redes, regulaciones más claras, mayor transparencia ambiental y una discusión honesta sobre sus prioridades.

El futuro no será menos material, sino más exigente con lo material. Necesitaremos más ciencia, más energía limpia, más ingeniería, más planificación urbana y más capacidad institucional. El país o la región que quiera participar seriamente en la economía de la IA no podrá limitarse a celebrar startups o anunciar estrategias digitales. Tendrá que construir.

La pregunta de fondo es hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar recursos por avance tecnológico. La IA puede ser una herramienta extraordinaria, pero su utilidad no debería servir para esconder su impacto. Porque toda tecnología, al final, termina dependiendo de cosas tan simples y tan importantes como energía, territorio, decisiones humanas y nuestro planeta.