Un total de 27 niñas, niños y adolescentes restituyeron su derecho a vivir en familia, luego de que 25 familias iniciaran sus procesos de adopción, informó el Sistema DIF Guadalajara durante un evento encabezado por la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, en el marco del Día Internacional de la Adopción, que se conmemora cada 9 de noviembre.

Celebra Verónica Delgadillo la restitución de 27 niñas, niños y adolescentes a vivir en familia (Cortesía)

Durante el encuentro, también se dio a conocer que en lo que va de 2026 se han concluido siete adopciones, como parte de las acciones para garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan crecer en entornos familiares donde reciban protección, cuidados y acompañamiento.

Delgadillo señaló que contar con un hogar en el que las personas sean amadas y cuidadas es una necesidad fundamental, pues representa un espacio de refugio y desarrollo.

“Un lugar donde le den herramientas para salir adelante, pero también las herramientas para conocer su potencial, para experimentar sus posibilidades y para saber que siempre hay un refugio en el que lo van a estar esperando, además de que lo van a estar impulsando”, expresó.

La alcaldesa calificó los procesos de adopción como una de las acciones más importantes de su administración y agradeció a las familias que decidieron ampliar sus hogares para recibir a niñas, niños y adolescentes.

“Les agradecemos profundamente a todas las familias que han decidido ampliar su hogar, ampliar también con eso su corazón para que más niñas, niños y adolescentes puedan también vivir ese amor que se les tiene”, manifestó.

Por su parte, la presidenta del DIF Guadalajara, Gabriela Barragán Barragán, destacó el trabajo del programa Familias de Corazón, mediante el cual se acompaña a quienes deciden abrir las puertas de sus hogares para brindar protección y cuidados a menores de edad.

La directora general del organismo, Verónica Gutiérrez Hernández, subrayó que la preparación y el acompañamiento son fundamentales para asumir la responsabilidad que implica la adopción.

“Sabemos que prepararse para asumir esta responsabilidad exige reflexión, tiempo y apertura. Pedir orientación, compartir dudas y aprender nuevas formas de cuidar son parte de ese compromiso”, señaló.

La adopción constituye una medida de restitución de derechos para niñas, niños y adolescentes que, por distintas circunstancias, no pueden permanecer con su familia de origen. El DIF Guadalajara busca impulsar una cultura de adopción informada y responsable, bajo el principio del interés superior de la niñez.

Talleres para familias adoptivas y de acogida

Como parte del programa Familias de Corazón, el DIF Guadalajara anunció dos próximos talleres dirigidos a personas interesadas en conocer estos procesos.

El taller de Familias Adoptivas se realizará el sábado 5 de diciembre de 2026, en el centro Lúdica, ubicado en Alemania 1338, colonia Moderna. El registro está disponible en este formulario.

Mientras que el taller de Familias de Acogida se impartirá de manera virtual el domingo 6 de diciembre. Las personas interesadas pueden inscribirse en este enlace.

Para obtener más información, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Guadalajara puso a disposición el teléfono 33 4774 0302, extensión 6218.